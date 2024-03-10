ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 31 ألفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ156 على التوالي إلى 31045 شهيدَا و72654 إصابة، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى.
وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدَا و130 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
10/03/2024 12:33:27
MENAFN10032024000117011021ID1107958259
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