Sunday, 10 March 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 31 ألفا

3/10/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 10 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ156 على التوالي إلى 31045 شهيدَا و72654 إصابة، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى.
وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدَا و130 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
10/03/2024 12:33:27

MENAFN10032024000117011021ID1107958259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث