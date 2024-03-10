ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 31 ألفا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ156 على التوالي إلى 31045 شهيدَا و72654 إصابة، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى.

وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدَا و130 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

10/03/2024 12:33:27