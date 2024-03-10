الاقتصادي الأردني يبرز دور الصكوك الإسلامية كأداة تمويل بديلة

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عمان 10 آذار (بترا) - عقد المنتدى الاقتصادي أخيرا جلسة حوارية مفصلة ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي، محورها "الصكوك الإسلامية: أداة تمويل بديلة".

واستهدفت الجلسة استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في هذا السياق.

وأكدت الجلسة بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الأحد، أن الأردن كان من الدول السباقة في إصدار تشريع للصكوك الإسلامية ضمن قانون سندات المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز في التمويل والاستثمار الإسلامي.

ولفت المجتمعون، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى وائل البياري، إلى أن الأردن بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشاريع والمبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر الأردن أول صكوكه في عام 2016، ما يعكس الرغبة في تنويع أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بينو، شدد على أهمية التركيز على جدوى المشاريع والعوائد المتوقعة وضرورة توسيع قاعدة إصدار الصكوك.

وأكد أنه من الضروري وخاصة البنوك الإسلامية، أن تجد في الصكوك الإسلامية بديلاً يماثل السندات الحكومية، ما يعزز من استقرار ونمو هذه السوق.

كما أكد حرص الهيئة على تطوير صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك المضاربة والمشاركة، ونعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك المضاربة، مستفيدين من المرونة التي يوفرها القانون الحالي.

وقال إن الحكومة والمؤسسات الحكومية والبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس مفوضي الهيئة، كلها تمتلك القدرة على إصدار الصكوك، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وذكر الدكتور بينو، بعض الأمثلة الناجحة على استخدام الصكوك في تمويل المشاريع، موضحاً كيف أن تطابق كل مشروع مع أنواع معينة من الصكوك يمكن أن يعزز من فعاليتها، ويوسع نطاق تطبيقها.

وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تحقيق التوافق الشرعي والقانوني، مع تأكيد الحاجة إلى الوعي بالأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالصكوك الإسلامية.

ودعا إلى تبني نهج شامل يشمل إعداد دراسات جدوى ودراسات مالية دقيقة، والعمل على تطوير الإطار الشرعي والقانوني اللازم لتحسين بيئة الصكوك.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، إلى أن الأردن قد أصدر صكوكاً بقيمة 1.789 مليار دينار منذ عام 2016، مؤكداً أهمية هذه الأداة في السيولة وكفاية رأس المال.

وأضاف أن إجمالي قيمة الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم بلغت حوالي 4.5 تريليون دولار، بما في ذلك حوالي 3.250 تريليون دولار منها للصيرفة الإسلامية، مؤكدا الدور الريادي لماليزيا والسعودية في صناعة الصكوك الإسلامية على المستوى العالمي.

وشدد على أن هذه الخطوة، لا تعكس فقط الجدية في تطوير البنية التشريعية للصكوك، بل تُظهر أيضاً كيف يمكن للصكوك أن تُسهم في توفير أدوات تمويل مستدامة وفعالة.

إلى ذلك، قال رئيس قسم المصارف الإسلامية في الجامعة الأردنية، الدكتور باسل الشاعر، تعد الصكوك الإسلامية ركيزة أساسية لنمو الأسواق المالية، بما يتماشى مع الأحكام الشرعية، لافتا إلى أنها تستند إلى المشاركة في الربح والخسارة، حيث توفر فرصاً استثمارية جذابة تتوافق مع معايير التمويل الإسلامي.

ونوه بأن من بين أنواع الصكوك في السوق، صكوك المضاربة وصكوك المشاركة، إذ أن كل منها يخدم أغراضاً استثمارية متنوعة ويفتح آفاقاً جديدة للتمويل والاستثمار، وفق مبادئ وأحكام الشريعة.

وأشار الشاعر، إلى أن الأردن أخذ خطوات متقدمة لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لهذه الصكوك، حيث تم إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي في العام 2012، ما يمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التشريعية الداعمة للصكوك الإسلامية في المملكة.

وفي نهاية اللقاء، دار نقاش تم التطرق فيه إلى التحديات التي تواجه توسع الصكوك وتبنيها كأداة تمويل واستثمار رئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية والرقابية وزيادة الوعي حول مزاياها العديدة.

وانعقدت الجلسة التي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي والمالي الإسلامي برعاية بنك الأردن ومصفاة البترول الأردنية والبنك الأهلي وشركة بابل للمقاولات.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

10/03/2024 12:32:29