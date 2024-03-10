أمانة الرياض تكمل تجهيز مواقع تحري رؤية هلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al Watan) أكملت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلديات المنطقة: حوطة سدير، تمير، شقراء، الحريق، وحوطة بني تميم، استعداداتها لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم، ضمن جهودها الموسمية في تجهيز مواقع الترائي، تزامنًا مع دعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال رمضان في جميع مناطق المملكة.
شملت الاستعدادت تجهيز وتطوير موقعي الرصد بتهيئة الخدمات الشاملة للمتحرين واللجان الرسمية، إجراء أعمال مسح وتمهيد الطرق المؤدية للمراصد وتوفير مواقف للحضور، والزوار، وتركيب اللوحات الإرشادية، مع تقديم خدمات الدعم اللوجستي.
يذكر أن الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في مشاركة السكان في الأنشطة المجتمعية، توفير الظروف الملائمة وتقديم الخدمات التي تساعد المتحرين، والمختصين، واللجان الرسمية على أداء مهامهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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