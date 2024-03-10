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أمانة الرياض تكمل تجهيز مواقع تحري رؤية هلال شهر رمضان

3/10/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلديات المنطقة: حوطة سدير، تمير، شقراء، الحريق، وحوطة بني تميم، استعداداتها لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم، ضمن جهودها الموسمية في تجهيز مواقع الترائي، تزامنًا مع دعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال رمضان في جميع مناطق المملكة.
شملت الاستعدادت تجهيز وتطوير موقعي الرصد بتهيئة الخدمات الشاملة للمتحرين واللجان الرسمية، إجراء أعمال مسح وتمهيد الطرق المؤدية للمراصد وتوفير مواقف للحضور، والزوار، وتركيب اللوحات الإرشادية، مع تقديم خدمات الدعم اللوجستي.
يذكر أن الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في مشاركة السكان في الأنشطة المجتمعية، توفير الظروف الملائمة وتقديم الخدمات التي تساعد المتحرين، والمختصين، واللجان الرسمية على أداء مهامهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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