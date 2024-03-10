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الهيئة الملكية للرياض تعلن بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة

3/10/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء أعمال تنفيذ حديقة العروبة إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض ضمن أعمال برنامج "الرياض الخضراء"، حيث انطلقت الأعمال الإنشائية في المشروع الذي تبلغ مساحته 754 ألف متر مربع، وتتميز الحديقة بموقعها الحيوي على تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق العروبة، ما يتيح للسكان سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء المدينة، وتساهم الحديقة في رفع مستوى جودة الحياة وإتاحة أماكن ترويحية للسكان والزوار وتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة

وقد تم اعتماد تصميم الحديقة الفريد بمواصفات عالمية من بين عدة تصاميم تم تقديمها من قبل 6 متسابقين عالميين شاركوا في المسابقة التي أقيمت لطرح أفضل الأفكار والتصاميم بشكل يحقق الاستدامة ويوافق معايير البيئة. ويتميز التصميم بوجود مسار بانورامي بطول 3 كيلومترات وارتفاع 12 متر يوفر إطلالة على معالم المدينة، كما يراعي التصميم توظيف التقنيات الحديثة، الذي تنسجم الطبيعة فيه مع التقنية، لتمنح الزوار تجربة تفاعلية باستخدام الواقع المعزز، وستتم زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة تغطي 65% من مساحة الحديقة، وتنفيذ مسطحات مائية دائمة تم توظيفها في مراحل التصميم مع وادي الليسن الذي يمر عبر الحديقة، ومسارات للمشي بطول 14 كم، كما تضم الحديقة مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات، ومرافق رياضية تخدم مختلف الفئات

يذكر أن برنامج الرياض الخضراء يعمل على تشجير الأحياء السكنية، وتنفيذ حدائق الأحياء، وتشجير الشوارع الداخلية وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، وكذلك تشجير الأودية وروافدها، والطرق والميادين الرئيسية والمباني الحكومية والعامة كالوزارات والهيئات والجامعات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مياه للرّي بمجموع أطوال 1،350 كم على مستوى المدينة. كما تعمل مشاتل الرياض الخضراء على إنتاج 3 ملايين شجرة وشجيرة ومغطيات تربة سنوياً لتوفير احتياجات التشجير اللازمة.
يشار إلى أن برنامج ((الرياض الخضراء)) يساهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، حيث يستهدف البرنامج زراعة 7،5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1،7 متر مربع إلى 28 متر مربع، بما يعادل 16 ضعفا مما هو عليه الآن والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار. كما يعزز البرنامج التصنيف العالمي للرياض لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم".

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