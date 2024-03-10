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مذكرة تفاهم للارتقاء بجودة المشاريع البلدية والسكنية

3/10/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتعزيز التعاون والتكامل وتعظيم الأثر في تحقيق مفاهيم كفاءة الإنفاق في المشاريع البلدية والسكنية ورفع جودتها بما يتواءم مع الاستراتيجية العامة للجانبين، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة كفاءة الإنفاق بالتعاون مع فريق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي بحث وتفعيل فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الوكالات بالوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، ودعم فرق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي في إدراج فرص رفع كفاءة الإنفاق في التقرير الربعي، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وحصر البيانات المطلوبة وجمع الوثائق الداعمة للوزارة والأمانات.
كما يتعاون الطرفان في مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للوزارة والتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق واستكمال ما يلزم في شأنها، وكذلك التعاون في تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة، وتزويد الوزارة بأبرز التجارب الناجحة في مجال كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
وتتضمن الاتفاقية اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تطوير القطاعين البلدي والسكني في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رفع كفاءة تشغيل وصيانة الأصول والمرافق بالقطاع البلدي، وتطبيق متطلبات الدليل الوطني للأصول والمرافق.

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