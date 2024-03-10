مذكرة تفاهم للارتقاء بجودة المشاريع البلدية والسكنية

(MENAFN
- Al Watan) وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتعزيز التعاون والتكامل وتعظيم الأثر في تحقيق مفاهيم كفاءة الإنفاق في المشاريع البلدية والسكنية ورفع جودتها بما يتواءم مع الاستراتيجية العامة للجانبين، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة كفاءة الإنفاق بالتعاون مع فريق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي بحث وتفعيل فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الوكالات بالوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، ودعم فرق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي في إدراج فرص رفع كفاءة الإنفاق في التقرير الربعي، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وحصر البيانات المطلوبة وجمع الوثائق الداعمة للوزارة والأمانات.
كما يتعاون الطرفان في مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للوزارة والتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق واستكمال ما يلزم في شأنها، وكذلك التعاون في تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة، وتزويد الوزارة بأبرز التجارب الناجحة في مجال كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
وتتضمن الاتفاقية اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تطوير القطاعين البلدي والسكني في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رفع كفاءة تشغيل وصيانة الأصول والمرافق بالقطاع البلدي، وتطبيق متطلبات الدليل الوطني للأصول والمرافق.
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