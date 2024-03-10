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غدا الاثنين.. أول أيام شهر رمضان في المملكة

3/10/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الأحد 29 شعبان لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 3 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الأثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

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