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الداخلية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو عن الحق العام

3/10/2024 2:36:13 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.
ووجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

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