الداخلية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو عن الحق العام

(MENAFN
- Al Watan) إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.
ووجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
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