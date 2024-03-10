تبرعات إحسان تتجاوز 5 مليارات ريال

تبرعات إحسان تتجاوز 5 مليارات ريال
التاريخ
3/10/2024 2:36:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي التبرعات في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري أكثر من 5 مليارات ريال في مختلف المجالات الخيرية، كما تجاوزت عمليات التبرع أكثر من 111 مليون عملية في 25 مجالاً متنوعًا.
وبلغ عدد المستفيدين نحو 3 ملايين مستفيد، حيث إن المنصة تطرح فرص تبرع متنوعة تصنع أثرًا مستدامًا، وتحقق أثرًا اجتماعيًا واسعًا للحالات الأشد احتياجًا.
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