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تبرعات إحسان تتجاوز 5 مليارات ريال

3/10/2024 2:36:13 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي التبرعات في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري أكثر من 5 مليارات ريال في مختلف المجالات الخيرية، كما تجاوزت عمليات التبرع أكثر من 111 مليون عملية في 25 مجالاً متنوعًا.
وبلغ عدد المستفيدين نحو 3 ملايين مستفيد، حيث إن المنصة تطرح فرص تبرع متنوعة تصنع أثرًا مستدامًا، وتحقق أثرًا اجتماعيًا واسعًا للحالات الأشد احتياجًا.

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