بسطات رمضان في سوق الاثنين

(MENAFN
- Al Watan) استعدت بلدية محافظة المجاردة لشهر رمضان المبارك بتجهيز سوق الاثنين الشعبي من خلال تجهيز الحاضنات المخصصة للبيع في السوق الرمضاني.
وأعلنت البلدية فتح المجال للراغبين في الحصول على تصاريح بسطات رمضان بحاضنة سوق الاثنين الشعبي من خلال التسجيل عبر منصة ((بلدي)).
واشترطت البلدية أن يصطحب راغبو البيع في بسطات رمضان رخصة المنشأة الغذائية التي يتم إعداد الوجبات بها سارية المفعول، وأصل الشهادة الصحية سارية المفعول مع صورة لها، وصورة الرخصة والشهادات الصحية سارية المفعول، وصورة الهوية الوطنية للمواطنين، وصورة الإقامة للعاملين.
وأكدت البلدية توافر شروط عدة في البسطات الرمضانية، منها لبس القفازات والكمامات وغطاء الرأس باستمرار، وتوافر برميل نفايات خاص لكل بسطة، لوضع النفايات به أول بأول.
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