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بسطات رمضان في سوق الاثنين

3/10/2024 2:36:13 PM
(MENAFN- Al Watan) استعدت بلدية محافظة المجاردة لشهر رمضان المبارك بتجهيز سوق الاثنين الشعبي من خلال تجهيز الحاضنات المخصصة للبيع في السوق الرمضاني.
‏وأعلنت البلدية فتح المجال للراغبين في الحصول على تصاريح بسطات رمضان بحاضنة سوق الاثنين الشعبي من خلال التسجيل عبر منصة ((بلدي)).
‏واشترطت البلدية أن يصطحب راغبو البيع في بسطات رمضان رخصة المنشأة الغذائية التي يتم إعداد الوجبات بها سارية المفعول، وأصل الشهادة الصحية سارية المفعول مع صورة لها، وصورة الرخصة والشهادات الصحية سارية المفعول، وصورة الهوية الوطنية للمواطنين، وصورة الإقامة للعاملين.
‏وأكدت البلدية توافر شروط عدة في البسطات الرمضانية، منها لبس القفازات والكمامات وغطاء الرأس باستمرار، وتوافر برميل نفايات خاص لكل بسطة، لوضع النفايات به أول بأول.

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