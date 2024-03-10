حراك وإقبال على أسواق المواشي والمسالخ

(MENAFN
- Al Watan) تشهد أسواق الماشية والمسالخ هذه الأيام حركة شرائية كبيرة وإقبالًا مع حلول شهر رمضان المبارك لشراء الأنعام من جميع أسواق الماشية، حيث تُعد اللحوم الطازجة من أهم المواد الغذائية التي تستخدم في صناعة المأكولات الرمضانية.
وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد الزهراني، الرقابة الصحية والبيطرية وُجِّهَت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أسواق المواشي بالمنطقة للتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض، ومراقبة أداء المسالخ والعاملين بها وتطبيق لائحة تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات بحق المخالفين، مبينًا أن الطاقة الاستيعابية للمسالخ رُفِعَت لتسهيل وسرعة الإنجاز وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
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