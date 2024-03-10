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حراك وإقبال على أسواق المواشي والمسالخ

3/10/2024 2:36:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد أسواق الماشية والمسالخ هذه الأيام حركة شرائية كبيرة وإقبالًا مع حلول شهر رمضان المبارك لشراء الأنعام من جميع أسواق الماشية، حيث تُعد اللحوم الطازجة من أهم المواد الغذائية التي تستخدم في صناعة المأكولات الرمضانية.
وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد الزهراني، الرقابة الصحية والبيطرية وُجِّهَت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أسواق المواشي بالمنطقة للتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض، ‏ومراقبة أداء المسالخ والعاملين بها وتطبيق لائحة تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات بحق المخالفين، مبينًا أن الطاقة الاستيعابية للمسالخ رُفِعَت لتسهيل وسرعة الإنجاز وفق الاشتراطات الصحية والفنية.

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