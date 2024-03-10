ما هي حقيقة انتحار اللاعب داني ألفيس؟

وكتب ألبوكراكي على حسابه في منصة "إكس": "المعلومات التي تصلني هي أن دانييل ألفيس انتحر".



ولم يعلق المقربون من اللاعب على الأخبار التي أوردها ألبوكراكي، لكن مراسل شبكة "ESPN" مويسيس لورينس، المقرب من إدارة نادي برشلونة، لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنفي انتحار ألفيس.

كما أفاد مراسل شبكة "TNT Sports"، مارسيلو بيشلر، أن محامي ألفيس نفى هذه الشائعات أيضا.





وأصدرت محكمة في برشلونة نهاية الشهر الماضي، حكما يقضي بسجن ألفيس أربعة أعوام ونصف على خلفية اتهام اللاعب البرازيلي السابق باغتصاب فتاة في ملهى ليلي، وذلك بعد عودته من مونديال 2022 في قطر.



يذكر أن ألفيس (40 عاما) الذي دافع عن ألوان المنتخب البرازيلي وعدة أندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، هو ثاني أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تحقيقا للألقاب، برصيد 43 بطولة، ويأتي خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ44 لقبا.