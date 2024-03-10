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عرض خيالي.. هل يتعاقد باريس سان جيرمان مع لامين يامال؟

3/10/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفاعل لامين يامال نجم برشلونة، مع العرض الذي حصل عليه من باريس سان جيرمان.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن باريس يجهز 200 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال، وأن خورخي مينديز وكيل اللاعب، أبلغ إدارة برشلونة بهذا الأمر.

ويرى برشلونة أن يامال غير قابل للمس، لذا أبلغ مينديز برفض انتقاله إلى سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن يامال نفسه ليست لديه أي نية الآن لترك النادي، الذي طالما حلم بالنجاح فيه عندما كان طفلا.

وأشارت إلى أن الفكرة الحالية لدى يامال هي الاستمرار في برشلونة حتى يبلغ 18 عامًا (موعد انتهاء عقده الحالي مع البارسا في 2026).

وسبق أن كشف تقارير أن برشلونة اتفق مع يامال على شروط عقده الجديد حتى يونيو/ حزيران 2030، ومن المنتظر أن يوقعه بعد أن يبلغ 18 عاما.

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