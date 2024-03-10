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طاقم حكام أردني لإدارة مباراة في كأس العراق

3/10/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة النجف والقوة الجوية، والتي تقام مساء الأربعاء ، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق.
وجاء اختيار طاقم التحكيم، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني، للمرة الأولى.
ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في بطولة كأس العراق، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

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