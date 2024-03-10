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أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

3/10/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري
 عمان - حقق لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، المركز الخامس على جهاز "حصان المقابض" في نهائيات الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي اختتمت اليوم في العاصمة الأذرية باكو، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف أبو السعود 16 نقطة إلى اجمالي رصيده النقطي التراكمي، ليتصدر الترتيب العام لقائمة اللاعبين المنافسين على البطاقتين التأهيليتين إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" برصيد 71 نقطة.

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