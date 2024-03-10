أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري
عمان - حقق لاعب
المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، المركز الخامس على جهاز
"حصان المقابض" في نهائيات الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم
للجمباز الفني، والتي اختتمت اليوم في العاصمة الأذرية باكو، وسط مشاركة قياسية
لأكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف أبو السعود 16
نقطة إلى اجمالي رصيده النقطي التراكمي، ليتصدر الترتيب العام لقائمة اللاعبين
المنافسين على البطاقتين التأهيليتين إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس
2024" برصيد 71 نقطة.
MENAFN10032024000072011014ID1107958214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.