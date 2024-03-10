Sunday, 10 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رونالدو يخرج عن صمته ويعلق للمرة الأولى على حركته المثيرة للجدل لجمهور الشباب (فيديو)

3/10/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خرج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته وعلق للمرة الأولى على استفزازه لجمهور نادي الشباب السعودي بحركة "مشينة".


وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة في السعودية وأوقفته لجنة الأخلاق في الدوري السعودي لمباراة واحدة بعدما وجه إشارات وصفت بأنها "بذيئة" تجاه جماهير الشباب، أثناء احتفاله بتقدم فريقه النصر 3-2 في ديربي الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في 25 من فبراير الماضي.


وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر ضد ضيفه العين الإماراتي المقررة غدا الاثنين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، تطرق رونالدو بشكل خاص لإشارته المثيرة للجدل أمام جمهور الشباب حيث قال "الدون": "أنا في النهاية إنسان، ولا يوجد شخص مثالي، والحياة عبارة عن أخطاء، لكن الأفضل تقليلها حتى تصبح أفضل، بعض الناس لديهم سوء فهم للأمور وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقا وعوقبت بسببه فُهم بشكل خاطئ، وأنا أحترم البلد الذي أعيش فيه، ومثل هذه التصرفات عادية في أوروبا وبعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، لذلك من لا يخطئ؟ ولكن لا أفعل خطأ عن عمد".

وعن فرص النصر في تعويض هزيمته أمام العين ذهابا 0-1، في مباراة الإياب، شدد رونالدو على قدرة فريقه على العودة وحجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.

MENAFN10032024000072011014ID1107958213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث