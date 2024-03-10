رونالدو يخرج عن صمته ويعلق للمرة الأولى على حركته المثيرة للجدل لجمهور الشباب (فيديو)



وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة في السعودية وأوقفته لجنة الأخلاق في الدوري السعودي لمباراة واحدة بعدما وجه إشارات وصفت بأنها "بذيئة" تجاه جماهير الشباب، أثناء احتفاله بتقدم فريقه النصر 3-2 في ديربي الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، في 25 من فبراير الماضي.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر ضد ضيفه العين الإماراتي المقررة غدا الاثنين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، تطرق رونالدو بشكل خاص لإشارته المثيرة للجدل أمام جمهور الشباب حيث قال "الدون": "أنا في النهاية إنسان، ولا يوجد شخص مثالي، والحياة عبارة عن أخطاء، لكن الأفضل تقليلها حتى تصبح أفضل، بعض الناس لديهم سوء فهم للأمور وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقا وعوقبت بسببه فُهم بشكل خاطئ، وأنا أحترم البلد الذي أعيش فيه، ومثل هذه التصرفات عادية في أوروبا وبعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، لذلك من لا يخطئ؟ ولكن لا أفعل خطأ عن عمد".

وعن فرص النصر في تعويض هزيمته أمام العين ذهابا 0-1، في مباراة الإياب، شدد رونالدو على قدرة فريقه على العودة وحجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.