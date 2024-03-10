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إبراهيم حسن: صلاح طلب عدم ضمه لمنتخب مصر.. ولن نجبره

3/10/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، طلب عدم ضمه إلى قائمة "الفراعنة" الذي يستعد للمشاركة في المعسكر الذي ينطلق بعد ثلاثة أيام استعداداً لخوض بطولة الإمارات الودية إلى جوار منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن خلال مؤتمر صحافي، يوم الأحد: لم نستبعد صلاح، هو من طلب ذلك خلال رسالة رسمية وصلت إلى اتحاد كرة القدم، أبدى خلالها رغبته في عدم الانضمام إلى المنتخب بالوقت الحالي لحاجته إلى التعافي من الإصابة.

وأضاف: لا يمكن إجبار أي لاعب على التواجد في المنتخب.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأحد أن القائمة ضمت 25 لاعباً هم: محمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدي سليمان ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومحمدي شكري وأحمد حجازي ورامي ربيعه وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشه وأحمد نبيل كوكا ومحمود تريزييجه ومصطفي فتحي وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفي محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي.

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