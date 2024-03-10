أبو زمع يعلن قائمة الأولمبي لبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام خلال الفترة 20 حتى 26 آذار (مارس) في السعودية، ضمن التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وضمت القائمة: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.
ويلاقي المنتخب نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 الشهر الحالي، في افتتاح مشواره بالبطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب استعداداته للبطولة غدا الإثنين، على أن يدخل في معسكر تدريبي مغلق 13 منه، قبل السفر إلى السعودية 18 الحالي.
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