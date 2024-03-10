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أبو زمع يعلن قائمة الأولمبي لبطولة غرب آسيا

3/10/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام خلال الفترة 20 حتى 26 آذار (مارس) في السعودية، ضمن التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.

ويلاقي المنتخب نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 الشهر الحالي، في افتتاح مشواره بالبطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب استعداداته للبطولة غدا الإثنين، على أن يدخل في معسكر تدريبي مغلق 13 منه، قبل السفر إلى السعودية 18 الحالي.

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