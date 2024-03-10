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الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي

3/10/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرض ليفربول التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 23.

وأدرك ليفربول التعادل بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الصراع مشتعلا على اللقب حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال، صاحب الصدارة.

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت يوم السبت، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بنتيجة 4-صفر، وبرايتون على نوتنغهام فورست 1-صفر، بينما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2.

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