الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي

MENAFN - Alghad Newspaper)تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 23.

وأدرك ليفربول التعادل بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.



وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الصراع مشتعلا على اللقب حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال، صاحب الصدارة.



ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.



وفي مباريات أخرى أقيمت يوم السبت، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بنتيجة 4-صفر، وبرايتون على نوتنغهام فورست 1-صفر، بينما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2.