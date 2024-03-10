الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فرض ليفربول التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 23.
وأدرك ليفربول التعادل بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.
وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الصراع مشتعلا على اللقب حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال، صاحب الصدارة.
ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وفي مباريات أخرى أقيمت يوم السبت، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بنتيجة 4-صفر، وبرايتون على نوتنغهام فورست 1-صفر، بينما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2.
MENAFN10032024000072011014ID1107958210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.