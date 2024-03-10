اللبنانية ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024



ووصلت ياسمينا إلى نصف النهائي إلى جانب ملكات جمال ترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وجمهورية التشيك التي نالت المرتبة الأولى من خلال كريستينا بيشكوفا.



وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم".



وأضاف:"مبروك لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون فوزها بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم".



وكانت ياسمينا أجابت في مقابلة سابقة على سؤال "لها": "هل تتوقعين الفوز بالمسابقات الجمالية العالمية بفضل ذكائك ولباقتك؟"، فقالت: "أتوقّع فوزي لأنني لا أؤمن بالمستحيل، بل بالعمل الدؤوب والتحضيرات والمثابرة، وهو ما أقوم به اليوم".