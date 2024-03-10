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صرصور يسكن في رئة رجل هندي

3/10/2024 2:35:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في تفاصيل الحادث، أبلغ رجل يبلغ من العمر 55 عامًا عن صعوبة في التنفس، مما دفعه لزيارة مستشفى أمريثا في ولاية كيرالا للعلاج. مع تدهور حالته، أجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى فحصًا موسعًا لتحديد سبب المشكلة، وتم اكتشاف وجود صرصور طوله 4 سم في رئته.


فريق طبي قام بعملية استمرت ثماني ساعات لاستخراج الصرصور من رئته، وهو تحدي كبير للأطباء بسبب مشاكل التنفس السابقة للمريض. بصعوبة، تمت إزالة الصرصور، ووفقًا للتقارير، تدهورت حالة المريض بسبب تحلل الصرصور داخل رئته.


رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية أشار إلى ندرة حالات تعلق الأجسام الغريبة في الرئتين، مشيرًا إلى احتمال دخول الصرصور عبر أنبوب تم وضعه في رقبته لتسهيل التنفس بسبب مشاكل التنفس السابقة.


وفي حادث مماثل في الولايات المتحدة، عثر على مئات الحشرات داخل الممرات الأنفية والجيوب الأنفية لمريض آخر، مما كشف عن وجود يرقات بحجم إصبع الخنصر داخل جسمه، حسب تصريح الدكتور ديفيد كارلسون الذي عالج الحالة ونقلا عن موقع Asianet News Online.

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