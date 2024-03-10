عسل مسموم.. دراما عراقية تتناول الصراع والحب فيي رمضان



تدور أحداث العمل حول عائلة كرم وحنين التي تتحول إلى جحيم بفعل خطط شذى التي استخدمت شتى الطرق للتفريق بين الزوجين، في محاولة منها للفوز بقلب كرم. فهل تنجح خططها؟



بكر خالد



يتحدث بكر خالد عن تجربته التمثيلية الثانية ويقول "أعتبر هذه التجربة الأصعب لأنها ستثبت إن كنت سأنجح بتقديم شخصيات متنوعة أم لا، وهذا الأمر يحملني مسؤولية كبيرة"، واعداً الجمهور بشخصية صادمة في "عسل مسموم"، "أتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور".

ويوضح أن "كرم هو شخص هي لا يشبهني وإن كانت تجمعنا بعض الصفات، فهو عصبي بينما أنا شخص هادئ"، واصفاً كرم بـ"الشخصية العصامية، المتمسكة بالمبادئ وهذا الأمر هو الذي أوقعه بالمشاكل وقلب حياته رأساً على عقب".



يشير خالد أن "العمل تم تصويره في بغداد في أكثر من 15 موقع تصوير، وهو حكاية عائلية بامتياز، عاشتها العديد من البيوت العراقية، فعائلة كرم تتألف من زوج وزوجة وطفلين، هي عائلة متماسكة ومتكاتفة رغم كل المشاكل التي تواجهها".

كما يرى في الوقوف أمام مريم غريبة وهند نزار فرصة له، لأنها تحثان الممثل أمامهما على أن يعطي أفضل ما عنده، معتبراً أنه محظوظ بتعاونه معهما.



هند نزار



من جانبها، تعرب هند نزار عن خوفها وترددها في تقديم الشخصية، "لأن الجمهور غير معتاد على متابعتي في شخصية مثل شذى، بل اعتاد علي بدور الشابة التي تنقل معاناة المرأة العراقية، وهي المرة الأولى التي أخاف فيها من دور".

وتؤكد أن "العمل يحمل رسالة عميقة، ونعرف الدوافع التي جعلت منها شخصية شريرة".

وتضيف بالقول أنه "لم يسبق لي أن تعاونت مع مريم غريبة، وبالنسبة لبكر فهو صديقي وتربطنا علاقة عائلية".



في السياق نفسه، تلفت نزار إلى أن الصراع بين الشخصيات ممتع وجميل، كما انها المرة الأولى التي يتم فيها طرح هذا النوع من الصراعات في الدراما العراقية، مؤكدة أنها تجهل ردة فعل الجمهور، لكن هناك من سيتعاطف مع حنين، وهناك من سيحب شذى ويوجد لها المبررات، وثمة من سيكرهها، أي أن الجمهور سينقسم حول الشخصية". وتختم بالقول "أننا صورنا في أماكن متنوعة في بغداد، وسيتم إظهار معالم بغداد الجميلة من خلال هذا العمل".



مريم غريبة



تشعر مريم غريبة بمسؤولية كبيرة أمام جمهور MBC العراق، الذي تصفه بالجمهور الانتقائي وصاحب الذوق الرفيع. وتعتبر أن ما قامت به في "عسل مسموم"، يشكل تحدياً لها لتقديم عمل يليق بهذا الجمهور. تشيد بالانسجام والتناغم بينها وبين الممثل بكر خالد، وكذلك مع هند، رغم الصراعات القائمة والتي لا تنتهي بيننا ضمن الأحداث"، مؤكدة أن "الصراع يحمل الكثير من المفاجآت، وسنشهد تغيرات في معاملة حنين لشذى على امتداد حلقات المسلسل".



تضيف غريبة بالقول أن "قصة العمل تتمحور حول عائلة عراقية من الطبقة المتوسطة والأحداث والصراعات التي ترافقها". وتصف حنين بالـ "شخصية الحنونة والصبورة في أغلب الأحيان، والموجودة في الكثير من البيوت العراقية"، مشيرة إلى "أنها ستخوض تحديات كثيرة مع زوجها وبيتها وعائلة زوجها، لكن الصبر وحبها لزوجها سيجعلانها تتحمل كل الصعاب، وبالتالي سنترك للمشاهد أن يكتشف ان كانت حنين ستحافظ على هذا التوازن أم ستتغير في النهاية".



الجدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من الممثلين العراقيين الشباب والمخضرمين ومنهم إلى جانب بكر خالد وهند نزار ومريم غريبة، كل من كاظم القريشي، بيداء رشيد، صبا إبراهيم، مينا نور الدين، ذو الفقار خضر، حسين حافظ، محمود أبو العباس، آسيا كمال، علي جابر، محسن الجبلاوي وآخرين، من كتابة ندى عماد خليل وإخراج فادي سليم وإنتاج "استديوهات أوس".