بسبب تأديتهم صلاة الجمعة.. مسلمون يتعرضون للضرب من قبل الشرطة الهندية (فيديو)

تفاصيل ضرب مسلمين من قبل الشرطة الهندية

يُظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ضابط شرطة، يُعرف باسم مساعد المفتش "مانوج كومار تومار"، وهو يركل ويدفع الرجال الذين يؤدون الصلاة على طريق محاذٍ للمسجد، في منطقة إندرلوك، في العاصمة الهندية دلهي.



وتزامُناً مع تصويره للفيديو قال من يقوم بالتصوير إن الرجال كانوا يؤدون الصلاة، عندما قام الضابط بركلهم.



وبحسب المصدر نفسه، اقترب الشرطي تومار من المصلين بعد حوالي 10 دقائق من بدئهم الصلاة، وبدأ في ركلهم والصراخ على بعضهم.

وقال أحد المصلين لصحيفة إنديان إكسبريس: "لم نقم بغلق الطريق... لقد كنّا بصدد الجلوس على ممرّ ضيق بجوار المسجد لأداء الصلاة، وكانت حركة المرور تتدفق بسلاسة كما هو الحال في كلِّ جمعة".



ويُصوِّر الفيديو الضابطَ الهندي وهو يضرب أحد المصلّين على حنجرته، وعلى مؤخرة رأسه، ثم يصرخ على بعض الرجال الذين يقتربون منه.



غضب عارم واستنكار لتصرّف الضابط

أثار الحادث احتجاجات في المنطقة، وغضباً على وسائل التواصل الاجتماعي من سلوك الضابط وضرب مسلمين بصدد تأدية الصلاة، ووَصفت وحدة دلهي، التابعة لحزب المؤتمر، أكبر حزب معارض في الهند، تصرف الضابط بأنه "مخزٍ للغاية".

وفي صفحته الرسمية على موقع X، تساءل كونغرس مقاطعة دلهي "ما الذي يمكن أن يكون أكثر خجلاً من هذا؟"



وردّاً على استنكار الرأي العام للحادثة، قالت شرطة دلهي إن الشرطي تومار تم وضعه رهن الإيقاف على جناح السرعة، مع اعتزام اتخاذ المزيد من الإجراءات التأديبية ضده في القريب العاجل.



وأفاد نائب مفوض الشرطة (شمال)، مانوج كومار مينا، لوسائل الإعلام الهندية المحلية: "لقد عاد الوضع إلى طبيعته، وطلبنا نحن والسكان المحليون من الناس الحفاظ على القانون والنظام في المنطقة".



كما أعربت شرطة دلهي عن أسفها للحادث، ودعت الناس إلى الحفاظ على "الوئام الطائفي"، وحريّة إقامة الطقوس الدينية لكافّة المعتقدات والأديان. -عربي بوست