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شفاء رجل من الإيدز والسرطان نهائيا.. كيف حدث ذلك؟

3/10/2024 2:35:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعافى رجل يبلغ من العمر 68 عامَا من سرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وهما نوعين من الأمراض القاتلة، وذلك بعد تلقيه علاجًا ثوريًا تحت إشراف فريق طبي كامل.
وقد أصدر معهد السرطان الوطني بيانًا صحفيًا يعلن فيه شفاء بول إدموندز باعتباره خامس شخص في العالم تم تأكيد شفاءه من سرطان الدم النقوي الحاد وفيروس نقص المناعة البشرية، حسبما نشرت صحيفة الجارديان.

وكان على الفريق الطبي بمدينة الأمل التي خضع فيها للعلاج، الانتظار حتى يحصل إدموندز على لقاح كورونا في ظل تفشي الوباء، وذلك لحاجته للتوقف عن تناول الأدوية المضادة للفيروسات لبدء تجربة العلاج من المرضين القاتلين.

وخضع إدموندز، الذي يعيش في كاليفورنيا، لعلاج بخلايا جذعية بها طفرة جينية نادرة تجعل الأشخاص المصابين بها أكثر مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية، وقد جاءت عملية زرع الخلايا الجذعية من متبرع يحمل طفرة دلتا المتجانسة النادرة

ويعتبر إدموندز، أكبر المرضى سنًا في التغلب على سرطان الدم قبل أن يتعافى أيضًا من فيروس نقص المناعة البشرية، والذي عانى منه لمدة 31 عامًا.

وقالت جانا ديكتر، طبيب العلاج السريري في قسم الأمراض المعدية: "من الممكن الشفاء من فيروس نقص المناعة البشرية حتى في سن أكبر وبعد المعاناة من المرض لسنوات عديدة".

وأَضافت: "أن شفاء الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يفسح لهم المجال للعيش لفترة أطول والعلاج من سرطان الدم."

قال إدموندز، في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، إنه يأمل أن تعطي تجربته الأمل للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. -كونسلتو

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