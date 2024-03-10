خسر ثروته بسبب نسيانه كلمة المرور.. مليونير يعجز عن الدخول لحسابه من عملة بيتكوين

تفاصيل حادثة مليونير خسر ثروته

وقال ديسالفو، المعروف أيضاً باسم Coscu، إنه واجه مشكلات في تشغيل كاميرا حاسوبه، فطلب من صديقه إعادة تهيئة الجهاز وضبطه (Format) لتثبيت نظام تشغيل جديد عليه.



وتشملُ عملية إعادة تهيئة الحاسوب مسح جميع البيانات الموجودة على القرص الصلب، ثم تثبيت نظام تشغيل جديد مثل ويندوز أو "ماك أو إس" بعد التخلص من الملفات التالفة والخبيثة.



وعلى الرغم من طلب المليونير لصديقه حفظ بعض الملفات قبل تهيئة الجهاز، إلا أن صديقه نسي وحذف جميع الملفات على نظام التشغيل، بما في ذلك تلك التي تحتوي على كلمات المرور الضرورية لاستخدام محافظ العملات المشفرة التي يمتلكها مارتن.



وتشير التقارير إلى أن محفظة ديسالفو تحتوي على ما لا يقل عن 10 عملات بيتكوين، وقيمة كل منها حالياً تبلغ حوالي 66,700 دولار أمريكي.



وقد أعلن ديسالفو عن خسارته لأكثر من 660 ألف دولار، بالإضافة إلى فقدان قيمتها 800 ألف دولار من محتويات اللعبة الشهيرة "كاونتر سترايك"، والتي تتضمن شفرات المظاهر الشخصية والذخيرة والأسلحة.



انتقادات واسعة من المتابعين

وتعرض ديسالفو لانتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن رعونته أدت إلى فقدان أمواله، بينما عبّر آخرون عن دعمهم وتعاطفهم معه في مصيبته.



أما حاليا، فلم يُعرف بعد ما إذا كان ديسالفو اتخذ أي خطوات لتعويض خسارته الفادحة أو استرداد شيء من أمواله، ولا يُعرف أيضاً ما إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها في هذا الصدد.



حوادث مشابهة

ويُذكر أنه قبل قرابة 10 أعوام، رمى جيمس هاولز في القُمامة قرص حاسوب صلب خلال عملية تنظيف للبيت، ناسياً أن القرص يحوي معلومات تخص عملات بتكوين يملكها بحسب صحيفة mirror.



وبعد أن ارتفعت قيمة هذه العملات إلى حوالي 150 مليون جنيه إسترليني (184 مليون دولار)، نوى هاولز إنفاق ملايين الدولارات على حفر موقع للنفايات في مدينة "نيوبورت" جنوب ويلز في المملكة المتحدة، في محاولة للعثور على القرص الصلب المفقود.



وأكد هاولز أنه في حال العثور على القرص، فإنه سيتبرع بنسبة 10% من العائدات لتحويل المدينة إلى مركز للعملات الرقمية المشفرة. ومع ذلك، أعرب المجلس البلدي للمدينة عن مخاوفه من أن نبش الموقع قد يشكل خطراً بيئياً.



وكان هاولز قد وضع القرص الصلب الذي يحتوي على عملات البيتكوين ومعه معدات أخرى في كيس أسود خلال عملية تنظيف لمكتبه في ربيع عام 2013.



ومع ذلك، وعد هاولز بأنه إذا تم العثور على القرص الصلب، الذي يُزعم أنه لا يزال في مكب النفايات في "نيوبورت" في حالة جيدة، فإن مالكه سيكون على موعد مع ثروة قدرها 10 ملايين و750 ألف دولار أمريكي، مع العلم بأن القيمة الفعلية لهذه الثروة ستعتمد بشكل كبير على الاتجاه الذي ستتبعه العملة المشفرة، التي تتذبذب قيمتها بشكل مستمر.



ويزعم هاولز أن زوجته السابقة ألقت القمامة في مكب النفايات بنيوبورت في ويلز، وهناك فقد الكيس الذي يحتوي على القرص الصلب. ومنذ ذلك الحين ولمدة 10 سنوات، يكافح هاولز مع المسؤولين للحصول على التصاريح اللازمة التي تسمح له بالبحث عن القرص الصلب لاستعادة ثروته المفقودة. -عربي بوست