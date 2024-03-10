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السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

3/10/2024 2:35:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرأت الكاتبة سارة السهيل قصة "الولد الطائر " من تأليفها في منتدى البيت العربي الثقافي وسط حضور مميز من الأطفال وأسرهم وعدد من الشعراء والأدباء.

وتركز القصة التي تحمل بعدا اجتماعيا وتثير خيال الطفل على أهمية البيئة للإنسان، وانتمائه لمجتمعه وموطنه، وإلى الترابط الأسري والتعاون بين أفراد الأسرة، وإلى أهمية التفاهم بين الزوجين ورعاية الأبناء وحرص أهل المجتمع على بعضهم البعض، كما تتيح للطفل استخدام خياله وذكائه في محاولة معرفة الأحداث خاصة وأن القصة تنتهي بنهاية مفتوحة وتترك المجال للطفل لاختيار خاتمتها بالشكل الذي يراه مناسبا .


تتحدث القصة عن طفل رضيع يخطفه طائران ليعيش بين الطيور وبعد مرور سنوات عديدة يصبح شابا ويلتقي بوالدته ويتم التعرف عليها من خلال الرسم فهي ترسم له حكايتها معه، وهو يرسم حكايته مع الطائرين وكيف عاش معهم.


وتميزت القراءة القصصية من قبل الكاتبة سارة السهيل بالتفاعل مع الأطفال الحضور وتقديم الأسئلة أثناء القراءة ومعرفة مقدار الاجتهاد بالأحداث القادمة للقصة قبل قراءتها، ما أضفى على الأمسية رونقا خاصا.
وقبل ختام الأمسية القصصية قدمت د. دلال اللواما مسؤولة ملف المرأة والشباب في جمعية تراث عمان الثقافية فقرة احتوت بعض الأسئلة العامة وأسئلة عن قصة الولد الطائر وقدمت الهدايا والجوائز للأطفال.
كما قدمت الكاتبة سارة السهيل قصة اللؤلؤ والأرض وهي إحدى مؤلفاتها هدية للأطفال وللحضور .
وفي ختام الأمسية قدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة درعا تكريميا للكاتبة السهيل بمشاركة أمينة سر المنتدى الأديبة ميرنا حتقوة ومدير الأمسية الكاتب محمود الداوود.

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