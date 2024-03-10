كيف تحولت مسلسلات رمضان إلى فرص استثمارية؟

وتعتبر هذه المنصات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث تسهم بشكل كبير في تحفيز الابتكار وتوفير فرص اقتصادية جديدة. من بين هذه الجوانب يبرز دور المنصات الرقمية في دعم صناعة مسلسلات رمضان.



وتحظى مسلسلات رمضان بشعبية هائلة في العالم العربي، حيث تمثل مصدرًا رئيسيًا للترفيه خلال شهر الصيام.

ومع توجه المشاهدين نحو منصات البث الرقمي، تتحدى هذه المنصات القديمة وتستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة. تصبح إنتاجات رمضان على المنصات الرقمية استثمارًا مثمرًا، حيث تجذب إعلانات ومشتركين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي.

دراما رمضان تحرك قطاعات واقتصادات الدول

يقول جمال العدل، المنتج المصري ورئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب مالتي ميديا، وهي شركة رائدة في الإنتاج الفني في مصر والوطن العربي، متحدثاً عن أهمية الوجود في موسم رمضان لـ((CNN الاقتصادية))، ((صناعة الدراما مهمة جداً في مصر وفي الوطن العربي))، وتابع حديثه قائلاً إنها صناعة بدأت أولاً في مصر منذ بداية الستينيات لتنتشر بعد ذلك في باقي الدول العربية.



وقال العدل إن صناعة الدراما ((لا تقوم على يسرا وعادل إمام فحسب))، مشيراً بذلك إلى حجم الصناعة الذي يعتمد على آلاف الأفراد لإنتاج العمل الواحد، وأضاف ((تضم صناعة الدراما مئات المهن ما بين ممثلين ومهندسي ديكور ومصورين ومخرجين وفنيين، مروراً بالترزية، وعمال البلاط وغيرهم)).



وأكد أنه ((على أقل تقدير كل مسلسل -عمل درامي- به ما لا يقل عن ألف شخص)) يعملون على إنتاج هذا العمل الفني، ما يعني ((ألف بيت مفتوح بسبب هذا العمل))،

وأوضح أن صناعة الأعمال الدرامية تقترن دائماً بصناعة الإعلانات التي تعتمد على وجود المحتوى الفني لعرض الإعلانات خلال مشاهدتها، ما يخلق أيضاً مجالاً أوسع لمهن أكثر في قطاع الدعاية والإعلانات كامتداد لصناعة الدراما، مشيراً بذلك لأهمية صناعة الدراما في فتح فرص أكثر للعمل.



ويرى العدل أن صناعة الدراما ((من أهم الصناعات في مصر)).



أما صادق الصباح المنتج اللبناني ورئيس مجلس إدارة شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح أخوان)، وهي شركة رائدة في الإنتاج الفني في لبنان والوطن العربي، فقال لـ((CNN الاقتصادية)) في مقابلة عبر تطبيق زووم، إنه ((بالرغم من الظروف الصعبة في لبنان ووجود شبه حرب على الحدود الجنوبية اللبنانية فإن الحياة في الداخل مستمرة)).إعلان



وأضاف أنهم كشركة إنتاج ذات خبرة طويلة في المنطقة، فهم يعرفون كيف يُصرفون أمورهم الإنتاجية لتخطي الصعوبات والظروف غير الاعتيادية، مؤكداً أن العنصر الأهم في الدورة الإنتاجية هو ((الكوادر الفنية المحترفة))، وأوضح الصباح أن شركته معنية بالإنتاج العربي بشكل عام وليست محصورة في لبنان فقط.



وقال الصباح إن الدورة الاقتصادية في لبنان شهدت انخفاضاً بالأرقام بالنسبة لقطاع الإنتاج في الفترة بين 2019 و2021، لكن الوضع عاد ليستقر بدايةً من عام 2021، وقال المنتج اللبناني ((إن الإنتاج الدرامي الآن في أحسن حالته، وهناك طلب مرتفع على الأعمال الدرامية من كل الأنماط، سواء مسلسلات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الحلقات)).



كما أكد العدل أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد تؤثر على عدد الأعمال المطروحة لكنها ((لن تؤثر بأي حال من الأحوال على جودة العمل))، وأضاف أن جودة إنتاج العمل أمر ((لا تتهاون فيه أي شركة إنتاج)).



وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فيقدر حجم سوق الترفيه والتسلية بنحو 2.55 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.20 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.44 في المئة خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، وذلك وفقاً لتقرير حديث من وكالة الأبحاث موردر انتلجنس.



ووفقاً للتقرير نفسه، فيُقدر حجم سوق الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط ككل بنحو 42.72 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 66.99 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.41 في المئة خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).



ويشير تقرير حديث من وكالة بي دبليو سي إلى أن المسلسلات هي أفضل البرامج التلفزيونية تصنيفاً والأكثر مشاهدة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات مجموعة إم بي سي السعودية.



ما الذي يميز الإنتاج في شهر رمضان عن باقي السنة؟



يتحدث العدل عن اختلاف الدورة الإنتاجية في موسم رمضان عن باقي شهور السنة، قائلاً إنه ((بالطبع يختلف الإنتاج في رمضان لأن العائد من الإعلانات يكون بنحو 33 في المئة في شهر رمضان وحده، أما الأحد عشر شهراً الباقية من العام فيتوزع عليها 66 في المئة من إيرادات الإعلانات))، مشيراً إلى ارتفاع كثافة المشاهدة في رمضان، لذلك يحبذ المعلنون هذه الفترة من السنة، ما يعود على القنوات التلفزيونية والقطاعات المتعددة الأخرى بالأرباح والعائدات الاستثمارية الأعلى.



وتسهم مشاهدة التلفزيون على نحو متكرر خلال شهر رمضان في زيادة وصول الإعلانات؛ حيث بُث أكثر من 100 إعلان تلفزيوني على قنوات مجموعة إم بي سي في عام 2020 وعام 2021 أثناء الإفطار أو بعده مباشرة، وبالتالي تُباع الإعلانات خلال شهر رمضان بثلاثة أضعاف السعر العادي، ويميل منتجو وناشرو المحتوى المتميز إلى تخصيص ميزانيات أعلى لعروض رمضان، ما يزيد من قيمة إنتاجهم، وذلك وفقاً لتقرير أداء مجموعة إم بي سي.



ويقول الصباح ((يتبقى في رمضان عن باقي أيام السنة ميزة معينة، وهي أن العائلة العربية -سواء الموجودة في الوطن العربي أو في المهجر- عادة ما تفضل التجمع لمشاهدة المسلسلات، لذلك نعتبره سباقاً مثل سباق الخيل)).



لكنه أوضح أن السوق أصبحت مفتوحة وبها طلب على مدار العام، حتى في موسم الصيف، معللاً بذلك دخول منصات المشاهدة إلى الساحة.



بروز منصات المشاهدة مقابل اشتراك في الآونة الأخيرة



تعد صناعة الإعلام والترفيه واحدة من أول قطاعات الأعمال التي قادت التحول الرقمي، ولا تزال مستمرة في تطويرها.



ويشهد قطاع منصات المشاهدة مقابل اشتراك نمواً مستمراً، إذ أصبح استخدام مجموعة كاملة من المحتوى ممكناً عبر اشتراك الفيديو عند الطلب (SVOD)، الذي يفرض رسوم اشتراك محددة، عادةً مرة واحدة شهرياً، أو سنوياً.



وتستثمر دول مثل مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في تطوير التكنولوجيا بفضل مبادرات النطاق العريض التي قامت بها مختلف الدول لدعم منصات المشاهدة عبر الانترنت، إذ يقدم عدد متزايد من شبكات البث، مثل شاهد وواتش ات ونتفليكس وأمازون برايم العاملة عالمياً ومحلياً، خدمات (VOD فيديو أون ديماند) أي منصات المشاهدة القائمة على الاشتراك للمشاهدين في المنطقة.



ويقول الصباح إن هذا الأمر أتاح لشركات الإنتاج الفني أن تستمر في العمل طوال السنة بغزارة أكثر في الإنتاج الدرامي وليس فقط في مواسم الذروة مثل رمضان.



ويرى العدل أن وجود المنصات أمر إيجابي للصناعة وللمنتجين، وللمشاهدين وللشركات القائمة على المنصات، وأن هذا الأمر لا شك أنه يعود بالنفع الاقتصادي على جميع الأطراف.



على سبيل المثال، ووفقاً لتقرير بي دبليو سي الذي يحلل أداء مجموعة إم بي سي، وصل عدد مستخدمي شاهد، المنصة التي أطلقتها إم بي سي في عام 2009 إلى 9.5 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وارتفع متوسط عدد المشاهدين شهرياً للفيديوهات حسب الطلب المستندة إلى الإعلانات بنسبة 28 في المئة من معدل النمو السنوي المركب في العامين الماضيين ليصل إلى 3.4 مليون مشاهد في المتوسط.



وفي عام 2021، دون احتساب شهر رمضان، وصل عدد مشتركي منصة شاهد في.أي.بي التي تقوم على نظام الاشتراكات إلى 2.25 مليون مشترك إجمالاً في رمضان 2022.



وارتفعت معدلات استخدام الهواتف المحمولة في المملكة بسبب استخدام 77 في المئة من متابعي شاهد من السعوديين لهواتفهم المحمولة في مشاهدة محتوى المنصة.



ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات اشتراك الفيديو حسب الطلب (SVOD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.77 مليار دولار أميركي بحلول عام 2023، وفقاً لآخر تحديث من ستاتيستا في فبراير شباط 2024.



وأعلنت شاهد، الشركة الرائدة في اشتراك الفيديو حسب الطلب خلال السنوات الماضية، عن تمديد شراكة توزيع المحتوى بين إم بي سي ووارنر بروس، كان هذا بالإضافة إلى (ديسكوفري) الذي سمح لـ شاهد بالحفاظ على ريادتها من خلال المزيد من محتوى الأطفال على المنصة.



يعتقد العدل أن منصات المشاهدة تجذب الجيل الأصغر سناً أكثر من الكبار، وهذا ما يؤكده تقرير بي دبليو سي الذي يقول إن مشاهدي الفيديو عبر شاهد أصغر سناً من مشاهدي قناة إم بي سي.



ويرى الصباح أن هذه المنصات وفرت مرونة أكبر للمشاهدين في اختيار التوقيت المناسب والظروف المناسبة لمشاهدة ما يفضلونه دون التقيد بالمواعيد الثابتة مثلما هو الوضع مع قنوات التلفزيون.



هل ستسحب المنصات البساط من تحت القنوات التلفزيونية؟



يقول العدل إنه لا يعتقد أن المنصات ستسحب البساط من تحت القنوات التلفزيونية، لأنه يؤمن أن ((لشاشة السينما والتلفزيون بريقها وسحرها الخاص)) الذي يجعلها تستمر ولا تختفي، والعديد من فئات المجتمع المختلفة دائماً ما سيفضلون متابعة مسلسلاتهم المفضلة عن طريق شاشة التلفزيون ضمن مواعيد محددة تتخللها الإعلانات.



ويشير تقرير بي دبليو سي إلى أن سوق التليفزيون لا تزال مهيمنة على بقية أسواق قطاع الفيديو، وذلك على الرغم من نمو استهلاك الفيديو حسب الطلب.



ومن المتوقع أن يحافظ التلفزيون على هذه المكانة، إذ يحقق نحو 50 في المئة من إجمالي إيرادات سوق التلفزيون والفيديو، ففي عام 2019 حقق التلفزيون 54 في المئة من إجمالي إيرادات التلفزيون والفيديو، ومن المتوقع أن يحقق 47 في المئة من إجمالي الإيرادات في عام 2025.



ويرى الصباح أن موسم رمضان 2024 سيتمتع بالتنوع في الدراما بين عدة لهجات وأنماط، وسيكون ((سباقاً مهماً جداً على نطاق الوطن العربي)).



كما يرى العدل أن رمضان هذا العام سيشهد العديد من الأعمال الجيدة المتنوعة بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي، ويتمنى أن يكون هذا الموسم أفضل من السابق.

وتقدم شركتا الإنتاج المصرية واللبنانية أعمالاً درامية مميزة لهذا العام، خلال موسم رمضان 2024، على شاشات التلفزيون الأرضي بالإضافة لمنصات المشاهدة مثل شاهد و واتش ات و جوّي.

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