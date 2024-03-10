صلة رحم: دراما مشوقة تستكشف تأثير القرارات الصغيرة في حياتنا

وتشير تصريحات النجم إياد نصار الذي يلعب دور الطبيب التخدير حسام، إلى أن العمل يركز على القرارات البسيطة التي قد تتحول إلى مأساة، مما يجعل الأحداث مليئة بالتشويق والإثارة.



وأضاف أنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".



وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".



مضيفاً "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، فالعمل هنا يقدم مدي تمسك الزوج بعائلته وأن يكون أبا، وهو عكس ما يحدث في العادة في مجتمعاتنا.

وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة، وأتمني أن يتفاعل الجمهور معه فأنا أؤمن أن مقياس نجاح العمل يكون من خلال الناس والجمهور في الشارع".



وعلى الجانب الآخر سيبدأ غدا عرض أغنية الدعاية للمسلسل "بتحارب مين" للمطرب مسلم، وتقول كلماتها " بتحارب مين ما تفوق يا أبو حق ملكش حقوق ... اعرف حجمك يا ضعيف ده انت مجرد مخلوق" وهي من كلمات محمد حسني وتلحين وتوزيع اسلام رفعت، والتي ستعرض بعد الساعة 12 ظهرا، بينما سيبدأ عرض أول حلقات مسلسل "صلة رحم" في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأحد على قناة أم بي سي مصر.

بينما ستعرض أول حلقتين على منصة شاهد في نفس التوقيت، ويغني تتر المسلسل محمد عدوية وهي من كلمات محمود فاروق والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مصطفي نجم.



مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.