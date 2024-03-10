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الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة ديوان شهداء العزة‎

3/10/2024 2:35:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة" في الكويت، حيث شارك فيه 1410 قصائد لـ1246 شاعرا وشاعرة من 36 دولة عربية وأجنبية.
وأعلن عن الأسماء، ضمن مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، سعود عبدالعزيز البابطين، وذلك في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.
وقد فاز بجائزة التي قيمتها 15000 دولار الشاعر محمد عبو من الجزائر عن قصيدته (حداء شارب الريح)، وذهبت الجائزة الثانية وقيمتها 10000 دولار للشاعر وضاح علي حاسِر من اليمن عن قصيدته (وطن يصلي في الجحيم)، فيما فاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 5000 دولار أحمد سيد هاشم من مملكة البحرين عن قصيدته (شهيد مخضب بالورد).
وقال البابطين "إن هذه المسابقة التي أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، انطلاقا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزما بها، حيث كان رحمه الله حريصا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً". وأشار البابطين إلى أن لجنة تحكيم متخصصة في الوطن العربي، تلقي المشاركات في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2032، وكان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصائد، تقدم بها 1246 شاعرا وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية. لافتاً إلى أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر، عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.
وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصائد للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة، مبينا أن الشعراء هم ضمير الأمة العربية.
كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 أيار (مايو) 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.

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