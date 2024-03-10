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أسئلة فكرية يطرحها النقد المنهجي وتطبيقاته بالنص الأدبي للعنبر

3/10/2024 2:35:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ضمن سلسلة "فكر ومعرفة" التي تصدرها وزارة الثقافة، صدر كتاب بعنوان "النقد المنهجي وتطبيقاته في النص الأدبي" للدكتور عمر عبد الله العنبر.
في مقدمته للكتاب، يقول المؤلف إن هذا الكتاب يدخل في سياق الأسئلة الفكرية، ويضع المناهج "البنائية والأسلوبية والتلقي والتأويل والتفكيك"، في إطار منهجي كلي قادر على استنطاق النص الأدبي ومعاينة التحولات لبيان طرق إنتاج الدلالة النصية.
ويأتي الكتاب، وفقا للعنبر، في إطار النقد الداخلي والخارجي الذي يرمي لتقصى الجوانب الجمالية المسؤولة عن تحليل النص الأدبي وكشف المفاتيح التي تشكل التحولات والانساق الأدبية، ويقدم نماذج تحليلية على المناهج النقدية ونماذج غير تحليلية تعاين العلاقات العميقة المكونة للمنهجين "البنيوي والأسلوبي"، وهما يهدفان الى تبيان آلية عمل المناهج النقدية.
وضمن الإطار المرجعي الذي يقع وراء المعطى اللغوي المباشر، هناك معاينة للسلطة الذهنية المتحكمة بتعاقب البنى على وجه خاص واستطلاع أشكال الهيمنة ومستويات النص، واستنباط نماذج النص الأدبي وتفكيك الشفرات التي ينبني عليها توخيا للغايات الجمالية التي ينتجها النسق.
يتناول الكتاب مناهج في قراءة النص؛ أولها المنهج البنيوي الذي يسعى إلى استنباط مكونات النموذج النص بغية استطلاع آليات التشكيل المسيطرة على إنتاج الدلالة، ويعاين سلطة التحكم الكامنة وراء نظام العلاقات بحثا عن النموذج الكلي الناتج عن اتساق العناصر في مركب دلالي مفاده العلاقات البنيوية التي يتموضع حولها النسق.
كما يتقصى هذا المنهج مسافة التوتر في المناطق الإبلاغية، وفق تراسل بين المتخيل الذهني والإنجاز اللغوي، ويكشف المنهج البنيوي العلاقات اللغوية المؤلفة للنص بقصد فهمها وإدراك وجوه انتظامها بوعي حاد يستند إلى قراءة النص من داخله لبيان لعبة الدلالات الكامنة وراء المعطي البنيوي المباشر.
فيما يرصد المنهج الأسلوبي المظاهر الجمالية للغة من أجل المعنى الإضافي المشكل لمرايا التجاوز وملاحظ التفرد الأسلوبي. وتظهر الوجوه الأسلوبية الناتجة عن لعبة التحولات التي تكسب النص حيوية مدارها المغايرة التي تؤسسها مسافة التوتر في اجتياز العلاقة القائمة بين الدال والمدلول.
ويقول العنبر، إن فكرة كتابه جاءت بعد أن عاين خمسة من المناهج النقدية وطرائق تناولها للنصوص الأدبية، كما يقدم تحليلا نقديا يستند إلى مناهج التلقي والتأويل والتفكيك لمواجهة الآزمة النقدية التي يعيشها النص الأدبي بسبب تعدد القراءات، معتبرا أن النقد العربي يواجه إشكالية تتمثل في وعي النص الأدبي من خلال منهج نقدي مرن يكشف تحولات النصوص وطرق إنتاج الدلالة.
ويشير المؤلف إلى أنه في كتابه يبين الملامح المنظمة لأوهاج الدلالة لتشكيل منهج نقدي يقرأ وجوه التمنع والإرجاء والحضور والغياب والفراغ المعرفي لاستنطاق المسافات الجمالية، كما يسعى لمراجعة المناهج "البنيوية والتلقي والتفكيكية والتأويل والتلقي والأسلوبية"، من أجل نموذج نقدي قادر على فهم النصوص الأدبية وفق خطوات إجرائية تحاور النص الأدبي في أقصى تجلياته.
كما يؤسس، وفقا للعنبر، لبناء نموذج نقدي يستثمر عناصر الإظهار والإضمار والمقول والقصد والفراغ المعرفي وكسر التوقع والتفرد والتجاوز والاختلاف والشيفرات وفق مفاهيم التعاقب والتزامن والنص المؤجل كشفا عن العلاقات التي يحتكم إليها النص في إنتاج القيم الجمالية. ومن الملاحظ أن نموذج التأويل يكشف انفتاح آفاق الدلالة بطريقة تؤدي إلى اجتياز النص لعلاقة الدال بمدلوله ومرجع ذلك تعدد الأصوات وغنى الطاقات الإبداعية، مما يؤدي إلى تعدد القراءات.
ويتحدث العنبر عن الفكرة التي يتناولها الكتاب، وهي المناهج النقدية الآتية "البنيوية والأسلوبية والتأويل والتلقي والتفكيكية"، التي تشكل مرايا نرى النص الأدبي من خلالها، وفق نماذج نقدية تتباين في استراتيجيات نقد النصوص الأدبي، وتسعى لتطوير نموذج يستثمر هذه المناهج في تقصي التحولات التي يتعرض لها النص مواكبة لقوى تمرد الدال على مدلوله وتوضيحا لوجوه المغايرة والاختلاف التي تكسب النص تأثيره، مبينا أن كتابه يأتي في سياق الجهود النقدية التي تحاول بناء منهج نقدي قادر على رصد مظاهر النقد المنهجي من خلال أسلوبين.
كما يتحدث المؤلف عن الأسلوب النظري الذي يتقصى استراتيجيات المناهج النقدية الآتية "البنيوية والأسلوبية والتأويل والتلقي والتفكيكية"، التي تكشف عن طرائق كل منهج في معاينة النص الأدبي وبيان العناصر التي تمنحه وجوه الفرادة، فيما يستثمر التطبيقي الاستراتيجيات النقدية والطرائق الإجرائية في نقد النصوص الأدبية ورصد المعايير الجمالية المكونة للنص وطرق اشتغاله.
ويرى العنبر، في خاتمة كتابه، أن منهج التأويلي يكشف أن القصدية ناتجة عن علاقة "الأنا والآخر"، في تفاعل يترتب عليه تشكيل المعنى. فالمعاني الكامنة في النص توجه الانتباه إلى فاعلها "الأنا"، من خلال "الآخر"، الذي يكون مسؤولا عن إنتاج الدلالة وتطويرها عن طريق التفاعل وتبادل الخبرات، وهنا يتضح أن نموذج التأويل يعتمد على تضافر العلاقات ويتجلى في دلالة كبرى، مبينا أن التأويل يظهر انفتاح آفاق الدلالة بطريقة تؤدي إلى اجتياز النص لعلاقة الدال بمدلوله، ومرجع ذلك تعدد الأصوات وتنوع القراءات وغنى الطاقات الإيجابية التي يختزنها النص في تجلياته.
ويرى العنبر أن منهج التلقي يستند إلى إجراءات منهجية تحاور النص في أعمق تجلياته بحثا عن آفاق التوقع المنصهرة فيه والمسافة الجمالية التي ينطوي عليها في طرق تشكيله، كما أن المناهج النقدية التي تستند إلى نموذج تفسيري متعدد الانساق تواجه إشكالية مفادها تمرد البنى النصية وتجاوزها لمفاهيم النظام النصي.
ووفق المؤلف، فإن النقد المنهجي أحوج ما يكون إلى نموذج مرن يكون الناقد قادرا على تعديل إجراءاته توخيا لمطالب النص، وأن النموذج يشكل وجها تجريديا قادرا على توصيف مجموعة العمليات الذهنية التي تحتكم إليها العناصر اللغوية بحثا عن المتخيل الذهني المنتج لها، وينظر للنموذج على أنه منهجية للإحاطة بكيفية أداء العناصر البنيوية لوظائفها تشخيصا لوجودها الشكلي واستنطاقا لتحولاتها وما توحي به من دلالات في سياق فرادة التشكيل.

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