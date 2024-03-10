العميد الحياري: عمليات الإنزال الجوي صعبة ومحفوفة بالمخاطر ومكلفة



وقال خلال البث المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية لحملة“خير الأردن” التي تهدف إلى جمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، للأهل في غزة خلال شهر رمضان المبارك، إن إسقاط المساعدات الإغاثية من ارتفاع 20 ألف قدم في أجواء ومنطقة عمليات عسكرية فيها قصف واطلاق للصواريخ مهمة ليست بالسهلة، وعليه كان لابد من إيجاد وسائل تُحقق الدقة ونجاح المهمة.



وأضاف أنه في البداية عندما كان يتم إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والوقود للمستشفيات الميدانية العاملة في غزة، تم خلال استخدام أجهزة لتوجيه المظلات إلى مكانها المحدد التي تمتاز بتكلفتها الكبيرة، حيث كان يٌضطر الطيار فيها للطيران على مستوى ارتفاعات منخفضة تزداد فيها المخاطر.



وبين أنه عندما كنت توجيهات الملك بضرورة العمل على إيصال المساعدات إلى سكان القطاع، كان الجهد منحصر في تأمين أكبر عدد من المظلات لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وعليه تم الاستغناء عن أجهزة التوجيه والاعتماد على مهارة الطيار الأردني في عمليات الإنزال الجوي الذي يعتمد بشكل أكبر على تقديره البصري.



وقال: عندما أردنا إيصال عدد أكبر من المساعدات، كان الموقع الأنسب هو منطقة الساحل، وهو شريط ضيق عرضه 6 – 8 متر، حيث كان يعتمد لإيصال المساعدات على التقدير البصري، وعليه كان هناك احتمالية لسقوط بعضها في البحر، وعليه تم تجهيز وجبات غذائية تكون مقاومة للماء وللظروف الجوية تضمن عدم تلفها وإلحاق الضرر بالسكان.



وبين أنه من التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات الإنزال الجوي، الظروف الجوية وقوة الرياح، الذي تعمل على تغيير اتجاه المساعدات، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على نشرات الطقس ومعدات ذات دقة عالية لإيصال المساعدات لأقرب مكان.



وأشار الحياري إلى أن الأردن لجأ لخيار عمليات الإنزال الجوي بعد تعثر إيصال المساعدات عبر المسارات الأخرى المتمثلة من العريش لغاية معبر رفح أو عبر جسر الملك الحسين إلى معبر كرم أبو سالم، مؤكدا أن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي في عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة.



وبين أن الأردن عمل على إنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات التي تجمعها الهيئة الخيرية الهاشمية لمطار العريش في مصر، لكن هذا المسار كان بطيئاً لإيصال المساعدات إلى معبر رفح، وعليه لجأت الدولة الأردنية إلى بدائل أخرى من خلال فتح مسار بري جديد عبر معبر كرم أبو سالم، لكن واجه هذا المعبر العديد من الصعوبات أيضاً، وهو ما دفع لإنشاء جسر جوي بعد أن كانت مخصصة للمستشفيات الميدانية.



وشدد الحياري إلى أن مشاركة دول أخرى في عمليات الإنزال الجوي و بالاستعانة بالخبرات الأردنية، تأتي لتحقيق رؤية جلالة الملك في أن يكون هذا الجسر الجوي ليس أردنياً فقط بل دولياً، وذلك لحشد وتغيير المواقف الدولية جميعها باتجاه غزة ليكون مؤيداً بشكل أكبر للموقف الأردني الداعي إلى وقف العدوان وإيصال المساعدات دون عائق، وحتى لا تقتصر عملية إنزال المساعدات على الأردن فقط.



وأكد الحياري أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لديه تاريخ قديم في تقديم الخدمات والمساعدات داخل الأراضي الفلسطينية، حيث يوجد محطتين جراحيتين (رام الله وجنين) و 3 مستشفيات ميدانية، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني في غزة الذي أنشىء منذ 15 عاماً تعامل مع 2 مليون حالة، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني جديد خلال العدوان الحالي على القطاع في منطقة خان يونس الذي تعامل مع 22 ألف حالة لغاية الآن.

