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الوطني لحقوق الإنسان: المرأة الأردنية تبوأت مناصب عدة في الجهاز القضائي

3/10/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، وتاليا نصه:

يحتفل العالم في العاشر من شهر آذار/ مارس من كل عام باليوم العالمي للقاضيات، حيث صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والسبعون عام 2021م باعتماد هذا اليوم يوماً عالمياً للقاضيات بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، وتأكيد الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، والوقوف على التحديات التي تواجه المرأة ومعالجتها.

وفي هذا الإطار، يثمن المركز الجهود المبذولة بدءاً من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م الذي أكد على مبدأ المساواة بين الأردنيين كافة، وتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، والمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي ضمنت حقوقا للمرأة مساوية للرجل في مختلف المجالات، وصدور استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022م -2025م) والتي جاءت انعكاساً لتوصيات اللجنة الملكية ورؤية الأردن 2025م والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي أكدت على تطوير قطاع العدالة، حيث تساهم هذه الاستراتيجية في بناء قدرات القاضيات في قطاع العدالة.

كما يثمن المركز الإجراءات المتخذة التي أدت إلى تمكين المرأة في المجال القضائي عامة وبصورة خاصة في المناصب القيادية حيث تبوأت المرأة مراكز عدة في الجهاز وبالدرجات القضائية المختلفة سواء على الصعيد الدولي في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الصعيد المحلي سواء في محكمة التمييز وهي أعلى سلطات قضائية في القضاء النظامي الأردني وتبسط رقابتها على جميع المحاكم الأردنية، وفي محكمة الاستئناف الأرثوذكسية، كما وصلت لمنصب مدعي عام، ومنصب مديرة عام المعهد القضائي الأردني ونائب عام.


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