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وفد المستشفيات الأردنية يوقع اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين

3/10/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع وفد المستشفيات الأردنية الذي ترأسته وزارة الصحة إلى العاصمة الجزائرية أمس، اتفاقيات لمعالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر، في هذه المستشفيات.
وضم الوفد الذي ترأسه أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول كلا من؛ مركز الحسين للسرطان، ومستشفى العبدلي، والمستشفى التخصصي، ومستشفى الخالدي، ومستشفى الأردن.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش ومدير عام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر نذير قوادرية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات كثمرة لمخرجات الزيارة الملكية للجزائر في شهر كانون الأول/ ديسمبر لعام 2022 وما تبعها من زيارات متبادلة ولقاءات على كافة المستويات؛ من ضمنها اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة التي عقدت في تموز/ يوليو الماضي بعمّان والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات عدة بين البلدين من ضمنها التوافق على عدد من المستشفيات الأردنية لاستقبال المرضى الجزائريين للعلاج فيها والتعاون في المجالات الصحية الأخرى.

ويحتل القطاع الصحي الأردني مكانة مرموقة بين القطاعات الصحية العالمية، والناتج عن مرتبته المتقدمة في الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من إجمالي ناتجه المحلي، في سبيل رفع مستوى المرافق الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتطوير مهارات الكوادر الصحية.

وأدت هذه المكانة إلى اختيار الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته المنظمة في شهر حزيران/ يونيو الماضي في البحر الميت.

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