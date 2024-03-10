مفهوم خطير للحرب بعد العدوان على غزة (الحرب اللاأخلاقية)

MENAFN - Alghad Newspaper) د.باسم عيسى تليلان

إن الحرب الظالمة التي شنتها أمريكا وبريطانيا على العراق التي استهدفت مدنه، ملاجئه، أطفاله، نساءه وذهب ضحيتها قرابة مليون ونصف عراقي مدني بالإضافة إلى تهجير أكثر من ستة ملايين عراقي وتفكيك مؤسسات الدولة على رأسها القوات المسلحة العراقية ثم احتلال المدن العراقية وتدمير بعضها كالفلوجة كذلك قتل المدنيين بشكل عبثي تحت حجة كاذبة“البحث عن الكيماوي“ شكلت بروز مفهوم حربي جديد وهو الحرب العسكرية على الأهداف المدنية وتفكيك البنى التحتية المنشئة للخدمات العامة للمجتمع وإنهاء الحياة الاجتماعية للشعوب.



كما أن الصمت العالمي عن جرائم بشار على الشعب السوري وقتله مئات الألوف من الأطفال، النساء، الرجال وقصف المدارس والمستشفيات وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أبرزها اليرموك وقيامه بإبادة مدن بأكملها خلال عشر سنوات من عدوانه بدعم روسي إيراني وبإسناد من مليشيات الحشد وحزب نصر الله وسط صمت أمريكي بريطاني فرنسي أدى بالضرورة إلى منح الكيان الصهيوني الغطاء السياسي لشن عدوانه على غزة بشكل مختلف عن كل الحروب السابقة وحشية واستهدافا فقد استباح المنازل، المستشفيات، سيارات الإسعاف، المساجد، الجامعات، الإعدامات الجماعية، التهجير، القتل بالجوع والقهر والبرد والإبادة العرقية ولم ينكر نتنياهو ذلك حيث قال علنا لماذا سمحتم للنظام السوري بتهجير الملايين إلى الأردن وتركيا بعد إبادته لشعبه وتمنعون ذلك على الكيان أن يهجر شعب غزة لمصر ثم يعودون.



وكنتيجة طبيعية بعد استمرار عدوان الكيان الصهيوني العسكري على قطاع غزة لقرابة ستة أشهر وتضييق الحصار الذي ينفذه الاحتلال على الجرحى والمدنيين وتجويعهم المماثل لحصار قوات بشار لمخيم اللاجئين الفلسطينيين في دمشق "مخيم اليرموك" الذي أدى إلى التجويع والقتل وانتشار الأمراض وكحصار أمريكا للعراق والفلوجة الذي أهلك آلاف الأطفال والنساء بالتزامن مع استمرار عدوان بشار على إدلب بالبراميل المتفجرة بدون حسيب أو رقيب وسط الصمت العالمي المخزي سيؤدي ذلك حتما الى ان تقام الحروب المقبلة إذا حدثت بين أي دولتين على أهداف مدنية بحتة تشمل المستشفيات، المدارس، المصانع، التجويع، البنى التحتية، التهجير بالإضافة إلى المدن بأكملها ولن تكون الأهداف العسكرية هي الهدف الوحيد فقد سمح العالم بصمته لان تكون حرب الإبادة هي أهم الأهداف الاستراتيجية في الحروب المقبلة بعد العدوان على العراق وشعب سوريا وأهل غزة وقد قالها نتنياهو علنا مهددا لبنان (إذا لم تحفظوا حدودكم فسوف يحل ببيروت ما حل بغزة) بإشارة واضحة إلى أن الأهداف لن تكون عسكرية فحسب بل على المدن أولا وسكانها.



وإن لم يواجه النظام الدولي الكيان الصهيوني بقرار وقف العدوان بالقوة وفق البند السابع لما يسمى ميثاق الأمم المتحدة فستكون حتمية على العالم أن يواجه حروبا مرعبة شبيهة بهذا النوع من القتال الوحشي الخطير بصورته الحقيقية لاختياره الأهداف المدنية بديلا عن التركيز على الأهداف العسكرية الصعبة وحدها وهذا يشكل خطرا دوليا جديدا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويتيح المجال لممارسة زعماء بعض الدول المتطرفين لإرهاب الدولة عبر هذا النوع الجديد من الحروب اللاأخلاقية.