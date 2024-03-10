الخصاونة: سنتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة كما تجاوزنا عدة أزمات من قبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد،
إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على
قطاع غزة، جهوده سعيا لوقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا أن للملك نصيبا وافرا في
استنهاض الهمم لإيصال المساعدات لغزة.
وأضاف الخصاونة خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة
الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان، أن الإنزالات الجوية
الأردنية فتحت الباب أمام الدول للمساهمة في زيادتها لتلبية بعض المستلزمات لقطاع
غزة، مشيدا بجهود سلاح الجو الملكي في الإنزالات الجوية لدعم صمود أهلنا في عزة.
وأكد الخصاونة أنه "لا سبيل لتحقيق
الاستقرار الإقليمي للمنطقة، وتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي إلا بحل
الدولتين"، مشيرا إلى أن المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي
لحل الدولتين.
ولفت إلى أن الأوضاع في غزة أضافت تحديات عديدة
على القطاعين العام والخاص، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن، موضحا أن الحكومة بادرت
باتخاذ عدد من القرارات التي تساهم بتخفيف الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
وأضاف أنه "لاحتواء الآثار التضخمية،
خصصنا دعما للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعاونا مع القوات المسلحة في المؤسسة
الاستهلاكية العسكرية".
وتابع رئيس الوزراء: "سنتجاوز صعوبات
المرحلة الراهنة كما تجاوزنا عدة أزمات من قبل".
وركز الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن القطاعين
العام والخاص، على الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، تعزيز
المخزون الغذائي، والمحافظة على استقرار الأسعار.
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