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15 دقيقة مدة الانتظار بين آذان الفجر والإقامة خلال رمضان

3/10/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة خلال شهر رمضان المبارك، كما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة عشرة دقائق كما كانت عليه.


جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، لمديري مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة.


ويأتي التعميم من باب التخفيف والتيسير على المصلين وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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