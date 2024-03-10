Sunday, 10 March 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفتي المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته غير ممكنة

3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن رؤية هلال رمضان "غير ممكنة" الأحد؛ وفقا لحسابات فلكية، مشيرا إلى أن هذه الحسابات أكدت تولّد الهلال بالفعل عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم.
وقال في تصريحات لـ تلفزيون "المملكة" إن "الهلال قد تولد بالفعل ظهر اليوم الأحد، وسيمكث بعد غروب شمس هذه الليلة مدة 13 دقيقة في سماء المملكة" مبينا أن ظروف متعلقة بإمكانية الرؤية من حيث شدة إضاءة الهلال وقربه من الشمس وبعده من الأرض وقربه من الأرض هي معايير يضعها العلماء الفلكيون في تحديد رؤية الهلال.

ويتحرى عموم المواطنين والمقيمين في الأردن، مساء الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بدعوة من مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، فيما تشير الجمعية الفلكية الأردنية إلى أن رؤية الهلال "غير ممكنة" الأحد.

MENAFN10032024000072011014ID1107958188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث