مفتي المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته غير ممكنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن رؤية هلال رمضان "غير ممكنة" الأحد؛ وفقا لحسابات فلكية، مشيرا إلى أن هذه الحسابات أكدت تولّد الهلال بالفعل عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم.
وقال في تصريحات لـ تلفزيون "المملكة" إن "الهلال قد تولد بالفعل ظهر اليوم الأحد، وسيمكث بعد غروب شمس هذه الليلة مدة 13 دقيقة في سماء المملكة" مبينا أن ظروف متعلقة بإمكانية الرؤية من حيث شدة إضاءة الهلال وقربه من الشمس وبعده من الأرض وقربه من الأرض هي معايير يضعها العلماء الفلكيون في تحديد رؤية الهلال.
ويتحرى عموم المواطنين والمقيمين في الأردن، مساء الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بدعوة من مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، فيما تشير الجمعية الفلكية الأردنية إلى أن رؤية الهلال "غير ممكنة" الأحد.
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