افتتاح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي



جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم بحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية فيليب هول، والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي.



وقال الشواربة إن المشروع يعتبر من المشاريع النموذجية لتعزيز الكفاءة والجودة في صيانة الآليات والمعدات بما يسهم في ديمومة عمل أسطول أمانة عمان الكبرى في مكب الغباوي لجمع ومعالجة النفايات ضمن افضل الممارسات العالمية، و بما يقلل الكلف من خلال تحويل النفايات إلى مصدر دخل باستخراج الطاقة الكهربائية.



ونوه أمين عمان إلى أن خطة أمانة عمان الاستراتيجية للأعوام 2022- 2026 تضمنت رؤية جديدة ومفهوما مبتكرا لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة وتم عكسها على حزمة من الخطط والمشاريع الريادية والنوعية.



وثمن سفير المملكة المتحدة الجهود المشتركة القائمة بين أمانة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمملكة المتحدة وبما ساهم في تحسين بنية معالجة النفايات الصلبة في عمان، مؤكداً الالتزام بدعم الأردن لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة لجميع سكانه.



وأشار إلى أن تمويلات المملكة المتحدة، والبنك الأوروبي، سمح لأمانة عمان الكبرى بالتعامل بفعالية مع احتياجات إدارة النفايات الصلبة في عمان وتغطية تكاليف شراء معدات كالشاحنات القلابة وشاحنات النقل وآلات تحميل النفايات، وفي بناء ورشة الصيانة، مما سيسهم في تحسين عملية جمع النفايات ومعالجتها.



وقالت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري إن الجهود المشتركة بين أمانة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تدعم جهود التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين من خلال إيجاد حلول عملية وفعالة تهدف إلى تحقيق الفائدة للمجتمع المضيف واللاجئين أنفسهم.



وأضافت أن تحضير ورش العمل في هذا المجال سيكون له انعكاساته الإيجابية على الإدارة المناسبة والاستدامة لمرافق إدارة النفايات الصلبة .



واستمع أمين عمان والسفير البريطاني من مدير المشروع في أمانة عمان المهندس عايد النجدواي لإيجاز عن مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي قال فيه إن عملية التصميم للمشروع شملت ساحات خارجية للاصطفاف، وإنشاء هنجر مكون من طابقين وطابق أول.



كما يتضمن إنشاء محطة للغسيل ، وإنشاء طريق للمشروع مصمم للمركبات والآليات لغاية 40 طن ، وإنشاء سياج محيط بالورشة وبوابتين (2) مدخل / مخرج .



وأضاف النجدواي أن الطابق الأرضي للمشروع مكون من 3 أجزاء (ورشة) كل جزء مزود برافعة قدرتها 5 طن وستة (6) أبواب over head معزولة من الصلب (مدفوعة بالمحرك)، أما الطابق الأول مكون من (4 مكاتب خاصة مفروشة بالكامل تتسع لـ 11 شخصًا، وغرفة اجتماعات مؤثثة بالكامل تتسع لـ 12 شخص) .



وحضر الافتتاح الذي يأتي بمناسبة يوم مدينة عمان الذي يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، كل من نائب أمين عمان أحمد رسمي القيسي وعضو اللجنة المحلية لمنطقة أحد يوسف الجرابعة ومدير مدينة عمان بالإنابة المهندس نبيل الجريري والمدير التنفيذي للهندسة في أمانة عمان المهندسة نعمة قطناني، ومدير دائرة معالجة النفايات في مكب الغباوي المهندس راتب الزبيدي، وعدد من المعنيين في أمانة عمان.

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