قطر توزع 5.6 طن من التمور في الأردن

قطر توزع 5.6 طن من التمور في الأردن
التاريخ
3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت السفارة القطرية في الأردن انه وتأكيدا على المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر بتوجيهات من الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وبمناسبة شهر رمضان المبارك ستقوم السفارة لدى المملكة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لتوزيع 3.2 طن من التمور، بالاضافة إلى 2.4 طن أخرى سيتم توزيعها من خلال جمعية قطر الخيرية بحيث تصل لأكبر عدد من الفئات المستهدفة والاسر المحتاجة والعفيفة في جميع مناطق المملكة.
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