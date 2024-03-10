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قطر توزع 5.6 طن من التمور في الأردن

3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت السفارة القطرية في الأردن انه وتأكيدا على المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر بتوجيهات من الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وبمناسبة شهر رمضان المبارك ستقوم السفارة لدى المملكة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لتوزيع 3.2 طن من التمور، بالاضافة إلى 2.4 طن أخرى سيتم توزيعها من خلال جمعية قطر الخيرية بحيث تصل لأكبر عدد من الفئات المستهدفة والاسر المحتاجة والعفيفة في جميع مناطق المملكة.

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