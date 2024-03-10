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الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الأردن مساء الأحد، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وأن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أو أيام الشهر الفضيل.

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