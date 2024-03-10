الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
التاريخ
3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الأردن مساء الأحد، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وأن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أو أيام الشهر الفضيل.
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