الملك: الحمدلله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران
التاريخ
3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء.
وكتب جلالته عبر منصة“إكس”، اليوم الأحد، " الحمدلله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خفف من معاناة أشقائنا في غزة وارفع الظلم عنهم."
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