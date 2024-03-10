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الملك: الحمدلله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران

3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء.


وكتب جلالته عبر منصة“إكس”، اليوم الأحد، " الحمدلله الذي بلغنا شهر الرحمة والغفران، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خفف من معاناة أشقائنا في غزة وارفع الظلم عنهم."


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