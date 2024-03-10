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الملكة: نستقبل رمضان وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة

3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء.


وكتبت جلالتها عبر منصة“إكس”، اليوم الأحد، "رمضان شهر الخير والبركة نستقبله هذا العام وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة، تقبل الله صيامنا جميعاً. ربنا يفرجها على أهل غزة".

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