الملكة: نستقبل رمضان وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة

الملكة: نستقبل رمضان وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة
التاريخ
3/10/2024 2:34:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء.
وكتبت جلالتها عبر منصة“إكس”، اليوم الأحد، "رمضان شهر الخير والبركة نستقبله هذا العام وقلوبنا مثقلة بالأوضاع في فلسطين الحبيبة، تقبل الله صيامنا جميعاً. ربنا يفرجها على أهل غزة".
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