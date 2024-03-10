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ولي العهد يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

3/10/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء.


وكتب سموه عبر منصة "إنستقرام"، "مع حلول الشهر الفضيل نبتهل إلى المولى عز وجل أن يمن علينا وعلى العالم أجمع بالسلام والسكينة والوئام.. كل عام وأنتم بألف خير".

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