ولي العهد يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وكتب سموه عبر منصة "إنستقرام"، "مع حلول الشهر الفضيل نبتهل إلى المولى عز وجل أن يمن علينا وعلى العالم أجمع بالسلام والسكينة والوئام.. كل عام وأنتم بألف خير".

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