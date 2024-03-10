ولي العهد يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

ولي العهد يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
التاريخ
3/10/2024 2:34:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ يوم بعد غد الثلاثاء.
وكتب سموه عبر منصة "إنستقرام"، "مع حلول الشهر الفضيل نبتهل إلى المولى عز وجل أن يمن علينا وعلى العالم أجمع بالسلام والسكينة والوئام.. كل عام وأنتم بألف خير".
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