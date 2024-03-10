تفكيك شبكات اتجار وترويج مخدرات والقبض على 24 شخصاً



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت تفكيك شبكات لاتجار وترويج المخدرات في ناعور وجبل التاج خلال التعامل مع قضيتين منفصلتين، إذ جرى في القضية الأولى مراقبة نشاط وتحرك مجموعة من الأشخاص من المشبوهين بترويج المخدرات والاتجار بها في منطقة ناعور ومناطق جنوب العاصمة، إذ تم بعد التأكد من قيامهم بتشكيل شبكة جرمية لترويج المخدرات ومداهمتهم وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم وضبط بحوزتهم 120 ألف حبة مخدرة و 10 كغم من مادة الحشيش المخدرة ( 67 كفاً ) وسلاح ناري.



فيما أثمرت الجهود الاستخبارية وجمع المعلومات عن تحديد شبكة جرمية أخرى امتهنت ترويج المخدرات وسط العاصمة واتخذت أحد المنازل في منطقة جبل التاج لتخزين وبيع المخدرات وجرت مداهمة المنزل وأُلقي القبض على خمسة أشخاص داخله وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة وكمية من الكريستال وسلاحان ناريان.



كما وجرت في إحدى مناطق جنوب عمان مداهمة شخصين من المصنفين بالخطرين ومن تجار المخدرات ومروجيها بعد جمع المعلومات حولهما وتحديد مكانهما وضُبط بحوزتهما كميات كبيرة من الماريجوانا المخدرة و 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة و3 أسلحة نارية، وفي شمال العاصمة أُلقي القبض على مروج للمخدرات وبحوزته 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.



وفي محافظة الزرقاء أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص بعد متابعة معلومات حول قيامهم بمباشرة تصنيع مادة الكريستال المخدرة، إذ جرى تحديد المنزل المُستخدم لتلك الغاية وضبط داخله كميات من المواد الكيميائية، إضافة إلى نصف كغم ضبطت بحوزة أحدهم.



وفي لواء الرمثا تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجرَين مروجَين لمادة الكريستال المخدرة أحدهما من جنسية عربية وضبط بحوزتهما كيلو ونصف من تلك المادة القاتلة ، فيما دوهم في القضية الثانية مروج للمخدرات وبحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.



وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على شخصين من جنسية عربية بعد مراقبتهما وضبط بحوزتهما 11 ألف حبة مخدرة، وأُلقي القبض في محافظة المفرق كذلك على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 28 كف حشيش.



وفي إقليم الجنوب جرى التعامل مع قضيتين الأولى في محافظة الكرك جرى خلالها إلقاء القبض على تاجر للمخدرات ويقوم بتزويد المروجين بالمواد المخدرة لبيعها ، وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و 200 حبة مخدرة وبرفقته شخص آخر، أما القضية الثانية فكانت في محافظة معان أُلقي القبض خلالها على مروج للمخدرات وبحوزته 8 كفوف حشيش وسلاح ناري.













