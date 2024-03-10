ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 25 شهيداً



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان فجر اليوم الأحد، أن طفلة تبلغ من العمر شهرين وفتاة 20 عاما استشهدتا في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع نتيجة سوء التغذية والجفاف، مؤكدة أن المجاعة شمال القطاع وصلت إلى مستويات قاتلة.



ويعيش قطاع غزة ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ولا سيما إلى المناطق الشِّمالية فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جَنُوب القطاع حاجة الفلسطينيين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين.



وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بَدْء العدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30960 شهيدَا، و72524 مصابَا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

-- (بترا)