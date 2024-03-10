ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 25 شهيداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهدت فلسطينيتان إحداهما رضيعة في وقت متأخر أمسِ السبت في قطاع غزة جراء سوء التغذية، ما يرفع عدد الشهداء بسبب الجوع في القطاع إلى 25 شهيدًا.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان فجر اليوم الأحد، أن طفلة تبلغ من العمر شهرين وفتاة 20 عاما استشهدتا في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع نتيجة سوء التغذية والجفاف، مؤكدة أن المجاعة شمال القطاع وصلت إلى مستويات قاتلة.
ويعيش قطاع غزة ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ولا سيما إلى المناطق الشِّمالية فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جَنُوب القطاع حاجة الفلسطينيين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بَدْء العدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30960 شهيدَا، و72524 مصابَا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
-- (بترا)
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