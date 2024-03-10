سنة أولى حرب.. السودان يستقبل رمضان بـ سلة غذاء فارغة

MENAFN - Alghad Newspaper)كما درجت النسوة على التجمع في البيوت قبل حلول شهر رمضان لصناعة "الحلو مر"، وتجهيز طحين القمح والذرة لإعداد "العصيدة" إحدى أعمدة المائدة الرمضانية الأساسية التي يتم تناولها، و"التقلية" التي تصنع من اللحم المفروم.



إلا أن تلك الأجواء سوف تتلاشى خلال شهر الصوم هذا العام، بسبب الحرب التي حرمت السودانيين من بهجة رمضان، فرائحة البارود والنار غطت على رائحة "الحلو مر"، والنزوح هو العنوان العريض بدلا من التجمع على موائد رمضان.



وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.



**انعدام السلع



واختلفت الاستعدادات لرمضان هذا العام مع استمرار الحرب في عدة مناطق البلاد، وتأثر المناطق الأخرى التي لم تشهد القتال بسبب موجات النزوح الكبيرة ونقص الإمدادات الغذائية والعلاجية.



وانعدام السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها، هو المعلم الأبرز لرمضان وحديث الساعة بين السودانيين الذين يتطلعون لإنهاء الحرب في بلادهم.



كما يحل رمضان هذا العام على السودان، في ظل وجود أكثر من 6 ملايين نازح في دور الإيواء في المدارس والجامعات بمناطق مختلفة، يعتمدون على مساعدات إغاثية لا تصلهم غالبا بسبب القتال.



ويبدو الوضع في الخرطوم وولايات دارفور(غرب)، وكردفان (جنوب)، والجزيرة (وسط)، وأطراف ولايتي النيل الأبيض (جنوب)، وسنار (جنوب شرق)، أشد صعوبة، حيث تنعدم الخدمات الأساسية ََوالمواد الغذائية مع اشتداد المعارك مؤخرا.



وزاد من تفاقم الأوضاع غياب تطبيق البنوك لتحويل الأموال بسبب انقطاع الاتصالات لأسابيع بالخرطوم والجزيرة، وكذلك ضعف الاتصالات في الولايات الأخرى لأن معظم المتواجدين في هذه المناطق يعتمدون على مساعدات مالية من الأهل والاصدقاء.



كما أن السكان في الخرطوم يعتمدون على المطابخ الجماعية التي يديرها متطوعون يقومون بتوزيع الطعام لأهالي كل حي.



وهذه المطابخ الجماعية تعاني أيضا من توقف الدعم، بسبب انقطاع الاتصالات وخدمات التحويلات البنكية عبر تطبيقات الهواتف، لأنها تعتمد على مساهمات الخيرين وعدد من المنظمات الإنسانية، ما يجعل من رمضان شهرا صعبا عليهم.

وللتغلب على هذه المعضلة، ظهرت مبادرات بين السودانيين في الخارج لجمع الأموال لإعداد سلات رمضانية تعين المتواجدين داخل البلاد.



وبحسب الاحصائيات الأممية فإن حوالي 25 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.



كما أن البلاد على شفا كارثة جوع جراء استمرار الحرب بحسب برنامج الأغذية العالمية، حيث أن 90 بالمئة من السكان يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع، وهم عالقون في مناطق لا تستطيع الوكالات الإنسانية الوصول اليهم.



**رمضان مختلف



المعلمة سارة المبارك وهي نازحة من الخرطوم إلى مدينة عطبرة شمالي السودان، قالت للأناضول إن رمضان هذا العام غير (مختلف) مع الحرب اللعينة و تداعياتها والنزوح.



وأكدت أن "المعاناة شديدة، ونحن نازحون لا نستطيع توفير احتياجات رمضان من أواني وسلع رمضان الأساسية".



وأضافت المعلمة أن "الأسعار مرتفعة في الولايات، ولا توجد مرتبات منذ شهور، وكل أسعار السلع الأساسية زادت وتضاعفت بشكل غير معقول".



وأشارت إلى أن "الظروف الإنسانية للسودانيين سيئة، والوضع كارثي"، وعبرت عن أملها في أن تتوقف الحرب ويعود الأمن والاستقرار في البلاد ويتحسن الوضع الاقتصادي.



أما في العام الماضي، وفي مثل هذا الوقت، كانت كل احتياجات رمضان متوفرة للسودانيين، وفق قولها.



**غياب تجمعات الإفطار



يقول المواطن ناجي عثمان من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب) للأناضول: "يحل رمضان علينا ونحن في أصعب الأوقات، ونفتقد كل شيء، فغياب الأمان وصعوبة التنقل مع استمرار الحرب عطل أشغالنا".



ويضيف أن "الترتيبات لرمضان هذا العام ضعيفة للغاية لارتفاع الأسعار وشح البعض منها، ونفتقد كل تفاصيل رمضان السابقة التي كنا نصل فيها الأرحام ونتزاور بشكل كبير".



وأعرب عن أمله في "توقف الحرب، فنحن نحب الشهر الكريم لأنه شهر خير وعبادة ويزيد من الترابط الاجتماعي، حيث كنا نجتمع في الإفطار الجماعي".



ويخشي ناجي أن يؤدي استمرار القتال خلال رمضان إلى غياب ما اعتاد على فعله في رمضان، وهو الإفطار في الشارع في مجموعات.



واعتاد السودانيون عند حلول شهر رمضان على جمع ما لديهم من طعام وشراب، والخروج به إلى الشوارع والطرقات لمشاركة الآخرين الإفطار الرمضاني.



وتزايدت الدعوات الإقليمية والدولية لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان في السودان، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه لوقفها.



والجمعة، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.



وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.



ورحبت وزارة الخارجية السودانية، بدعوة غوتيريش، لوقف "الأعمال العدائية" في البلاد خلال شهر رمضان، واشترطت تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها باتفاق جدة والانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار.



والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى "وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان (يبدأ 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا)، ورفع صوت السلام".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال غوتيريش: "أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية".



ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق حتى الآن بشأن دعوات وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.



وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مايو/أيار 2023، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.-(الأناضول)