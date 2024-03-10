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لبيد: بايدن فقد الثقة في نتنياهو مثل معظم الإسرائيليين

3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم (الأحد)، إن الرئيس الأميركي جو بايدن فقد الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ مشيراً إلى أن ذلك لا يعد مفاجئاً.


وأضاف لبيد في تصريحات نقلتها عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي وكتبها على منصة ((إكس)): ((للأسف بايدن على حق، لقد فقدوا الثقة في نتنياهو، وهذا ليس مفاجئاً. نصف حكومته لا تثق به، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم بنتنياهو منذ زمن طويل)).


واتهم لبيد رئيس الوزراء بأن الشيء الوحيد الذي يهمه هو مصلحته السياسية، وفق ما نقلته ((وكالة أنباء العالم العربي)).

كان الرئيس الأميركي قد انتقد، أمس، في مقابلة تلفزيونية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إنه يرى أن نتنياهو يرتكب خطأ في إدارة الحرب ويقلب العالم ضد إسرائيل.


وكان لبيد قد دعا، يوم الجمعة الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، وقال في بيان إنه رفض الدخول في حكومة نتنياهو بعد الحرب حتى لا يعتقد الإسرائيليون والعالم أن نتنياهو يحظى بالإجماع.


وأضاف: ((بعد كارثة 7 أكتوبر (تشرين الأول) لو دخلنا الحكومة، كان بنيامين نتنياهو سيحصل –كهدية- على ائتلاف من 106 مقاعد في (الكنيست)، وهو الأكبر في تاريخ البلاد... في مثل هذا الوضع، كانت الرسالة الموجهة إلى مواطني إسرائيل، وكذلك إلى العالم، أنه لا توجد مشكلة مع نتنياهو ويمكن الوثوق به، ولا توجد مشكلة مع قيادته، ويمكنه البقاء إلى الأبد)).


وأردف في إشارة إلى هجوم حركة ((حماس)) الفلسطينية: ((أياً كان المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر، فلا بد من أن يرحل. الحرب تجري بلا استراتيجية، والمختطفون لم يعودوا بعد إلى ديارهم. الانتخابات الآن وتغيير الحكومة هو ما تحتاجه دولة إسرائيل أكثر من أي شيء آخر)).-(وكالات)

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