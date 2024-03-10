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إعلام عبري: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، إن "ما يحاول الموساد ترويجه بشأن عدم اهتمام حماس بصفقة التبادل غير صحيح".
وأضافت الصحيفة أنه إذا "كان هناك من يتعنت في التفاوض الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

كما نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله: "الوقت يمر وقريبا لن يكون هناك جدوى من التفاوض لأنه لن يبقى رهائن".

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