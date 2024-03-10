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شهداء بسبب العطش في غزة

3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال عضو لجنة الطوارئ في بلدية غزة عاصم النبيه إن البلديات بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة ووقود.
وأضاف النبيه لقناة "الجزيرة"، أن المساعدات الغذائية التي وصلت مهمة، لكنها لا تلبي حاجة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تدمير مليون متر مربع من الطرق في مدينة غزة، كما أن70 ألف طن من النفايات متراكمة في المدينة.

وتابع النبيه: سيكون لدينا شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة، فحصة الفرد من الماء في بلدية غزة الآن لتران يوميا.

وحذر من أن مخزون المياه الجوفية في غزة بحالة خطر.

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