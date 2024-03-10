شهداء بسبب العطش في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال عضو لجنة الطوارئ في
بلدية غزة عاصم النبيه إن البلديات بحاجة إلى آليات ومعدات ثقيلة ووقود.
وأضاف النبيه لقناة
"الجزيرة"، أن المساعدات الغذائية التي وصلت مهمة، لكنها لا تلبي حاجة المواطنين.
وأشار إلى أنه تم
تدمير مليون متر مربع من الطرق في مدينة غزة، كما أن70 ألف طن
من النفايات متراكمة في المدينة.
وتابع النبيه: سيكون
لدينا شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة، فحصة الفرد من الماء في بلدية غزة الآن
لتران يوميا.
وحذر من أن مخزون
المياه الجوفية في غزة بحالة خطر.
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