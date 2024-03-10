ممر نتساريم.. طريق إسرائيلي لتقسيم غزة يصل إلى ساحل المتوسط

وتكشف صورة أقمار اصطناعية تعود إلى تاريخ 6 مارس أن الطريق بين الشرق والغرب، الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمتد الآن من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر كامل القطاع الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر ويفصل شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، من جنوب القطاع.



وأفاد تحليل CNN بأن حوالي 2 كيلومتر (أو 1.2 ميل) من الطريق الذي تم بناؤه يتضمن جزءاً من طريق موجود بالفعل، بينما الباقي جديد.



وقال الجيش الإسرائيلي للشبكة الأميركية إنه يستخدم هذا الطريق "لجعل موطئ قدم عملياتي في المنطقة"، والسماح "بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية".

وعندما سئل عن اكتمال الطريق، قال إنه كان موجوداً قبل الحرب، ويجري "تجديده" بسبب المركبات المدرعة "التي تُلحق الضرر به". وأضاف أن الطريق لا ينتهي في نقطة محددة أو يبدأ من نقطة معينة.



وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن خطة، قالت CNN إنها اطلعت عليها، لمجلس وزرائه الأمني في 23 فبراير الماضي بشأن مستقبل غزة ما بعد "حماس"، بما في ذلك "نزع السلاح الكامل" للقطاع، وإصلاح أنظمة الأمن والإدارة المدنية والتعليم.



تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية يظهر الطريق الذي يشيده الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، 6 مارس 2024.



ويخشى الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة من أن تزيد الخطط الأمنية الإسرائيلية لما بعد الحرب من تقييد حريتهم في التنقل، ويتذكرون أيام الاحتلال الإسرائيلي قبل عام 2005، عندما تم وضع نقاط تفتيش بين القرى المجاورة، وتم بناء طرق حصرية لربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض، وبإسرائيل.



"ممر نتساريم"

ويتقاطع "ممر نتساريم" الذي سُميّ على اسم مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة في غزة، مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، شارع صلاح الدين، لإنشاء تقاطع استراتيجي مركزي.



كما يبدو أنه يتصل بطريق الرشيد الذي يمتد على طول الساحل، كما تُبيّن صور الأقمار الاصطناعية. وقال فلسطينيون لشبكة CNN، إنهم يتذكرون أن ما يسمى بـ "مفترق نتساريم" كان موجوداً قبل عام 2005. وفي ذلك الوقت، كان الوصول إليه إلى حد كبير قاصراً فقط على المستوطنين الإسرائيليين.



وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لـ CNN، إن الطريق الجديد "سيجعل من السهل" على الجيش الإسرائيلي شن غارات شمال مدينة غزة، وجنوبها إلى المنطقة الوسطى من قطاع غزة.



وسيكون للطريق، الذي قال إنه سيستخدم لمدة عام على الأقل، 3 مسارات واحد للدبابات الثقيلة والعربات المدرعة، وآخر للمركبات الخفيفة، وثالث لحركة أسرع. وقال إنه سيكون من الممكن القيادة على ممر نتساريم من بئيري، وهي مستوطنة إسرائيلية بالقرب من حدود غزة، إلى البحر المتوسط في 7 دقائق.



ولا يشارك شيكلي في السياسة العسكرية الإسرائيلية، ولكنه اقترح في يناير الماضي، مع أعضاء آخرين بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) خطة لهزيمة "حماس" تضمنت خطوات للسيطرة على أجزاء استراتيجية من القطاع.



وقالوا حينها إن ممر نتساريم سيستخدم لـ"تمكين معالجة البنية التحتية تحت الأرض لحماس وجيوب المقاومة التابعة لها في شمال قطاع غزة".



وشددوا في الاقتراح على عدم السماح لسكان غزة بالعودة إلى الشمال على الأقل حتى يتم هدم جميع البنية التحتية تحت الأرض والتفكيك الكامل لهياكل المنطقة".



وضم المقترح أيضاً ممراً ثانياً في الجنوب أطلق عليه اسم "ممر صوفا". ولم يعتمد الجيش الإسرائيلي الخطة، ولكنها تتضمن عناصر بدأت في الظهور، بما في ذلك ممر نتساريم.



"تقسيم القطاع إلى شطرين"

وتظهر سلسلة من صور الأقمار الاصطناعية قبل وبعد 7 أكتوبر كيف تقوم إسرائيل بتوسيع طريق قائم لبناء الممر.



وتظهر صورة تعود إلى 29 فبراير، قدمتها شركة Maxar Technologies، وقالت CNN إنها راجعتها، أجزاء من الطريق تم تجريفها حديثاً إلى الشرق والغرب من الطريق الحالي.



وتظهر صورة للأقمار الاصطناعية في 6 مارس قدمتها شركة Planet Labs، البناء الجديد يصل إلى الساحل.



وبدأ الجيش الإسرائيلي في تجريف طريق لعرباته المدرعة بعد وقت قصير من إعلان الحرب ضد "حماس" في 7 أكتوبر.



وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التي تعود إلى نوفمبر ظهور مسارات الطريق، في وقت تحوّل فيه تركيز الجيش إلى مدينة غزة المحيطة، متقدماً من الشرق.



وفي أوائل أكتوبر، أمرت إسرائيل بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة إلى جنوب وادي غزة، وهو شريط من الأراضي الرطبة يقسم القطاع.



وأتاح الجيش الإسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين جولة في ممر نتساريم خلال فبراير، كشفت فيها عما وصفته بـ"منطقة عازلة" يتم العمل عليها حول الطريق.



وأظهر التقرير قوات من سلاح المهندسين بالجيش الإسرائيلي تعمل باستخدام جرافات وشاحنات وأدوات هندسية.



وقال اللفتنانت كولونيل شمعون أوركابي، قائد الكتيبة "601" من سلاح الهندسة القتالية، للقناة 14، إن الجنود كانوا مشغولين بتدمير أي بنية تحتية متبقية في المنطقة العازلة.



وأضاف: "لقد فتحت لنا هذه المساحة الكاملة من الأراضي، ما سمح لنا بالسيطرة على كل ما يحدث في هذا الممر".



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استخدم "كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات" لتدمير المباني في منطقة المنطقة المفتوحة، وأن المباني المتبقية في المنطقة ستختفي "ربما قريباً".



ويظهر التقرير الذي بثته القناة 14 مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، على بُعد حوالي 380 متراً من الطريق، في حالة من الدمار والجنود يعملون في المنطقة.



وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على "تيك توك"، وتم تحديد موقعه الجغرافي والتحقق منه بواسطة CNN، يمكن رؤية الجنود الإسرائيليين وهم يدمرون ما يبدو أنه مدخل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.



ويُظهر الفيديو، الذي نشره جندي إسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي في 22 فبراير، وتم حذفه منذ ذلك الحين، جنوداً في عربة مدرعة يقودون سياراتهم إلى المجمع الطبي.



وقال الجيش الإسرائيلي لـCNN، إنه دمر جزءً من "شبكة أنفاق" تحت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي ادعى أنه "يربط شمال وجنوب قطاع غزة".



وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في فبراير، إن تدمير الجيش الإسرائيلي للمباني السكنية وغيرها من المباني المدنية في أماكن أخرى من قطاع غزة، على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وغزة لإنشاء منطقة عازلة، قد يرقى إلى "جريمة حرب".



"حاجز الذل"

وقالت إميلي هاردينج، مديرة برنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن العاصمة لـ CNN، إن ممر نتساريم هو محاولة "للسيطرة على حركة السكان".



وأضافت أن الطريق الذي يقسم القطاع سيجعل من السهل "فحص الأشخاص الذين يتحركون ذهاباً وإياباً بين الشمال والجنوب ومحاولة معرفة ما إذا كان أي منهم من مقاتلي حماس".



وذكرت هاردينج أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل منذ أن بدأت العملية في غزة هو محاولة استئصال مقاتلي "حماس" المختبئين بين السكان المدنيين، مضيفة: "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال معلومات استخباراتية تكتيكية جيدة على الأرض، ثم منعهم من التحرك فعلياً".



ويتذكر الكثيرون في غزة كيف كانت هذه القيود على الحركة قبل انسحاب إسرائيل من القطاع.



وخلال الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من عام 2000 إلى عام 2005، والمعروفة باسم الانتفاضة الثانية، تم إغلاق ما يسمى بـ"مفترق نتساريم" بالكامل، حسبما قال جمال الرزي، وهو مدرس من مدينة غزة، لـ CNN.



وقال الرزي إن هذه المنطقة أصبحت تعرف بأنها نقطة ساخنة للاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وزاد: "كان الجنود الإسرائيليون متمركزين عند المفترق طوال الوقت، ولأن المستوطنين الإسرائيليين استخدموه، لم نتمكن نحن الفلسطينيون في الغالب من استخدامه".



وخلال هذه الفترة، زادت إسرائيل من سياستها في فرض "إغلاقات داخلية"، بشكل أساسي لأمن المستوطنات، وفقا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عام 2004، إذ تركت طريقاً واحداً فقط بين النصفين الشمالي والجنوبي من قطاع غزة.



وعلى طول هذا الطريق كان هناك حاجزا التفتيش أبو حولي ومطاحن، اللذان قيّدا بشدة حركة التنقل.



وقال الرزي: "كان حاجز أبو حولي سيء السمعة"، متذكراً طريقاً من مدينة غزة إلى مدينة خان يونس الجنوبية "كان يستغرق أياماً" للسفر فيه، مضيفاً: "لقد وضعوا إشارة مرور هناك تتحول إلى اللون الأحمر فقط. من الأحمر إلى الأحمر. هل يمكنك تخيل ذلك؟ أتذكره بوضوح".



وذكر منذر العشي، وهو محام من مدينة غزة، لشبكة CNN، إنه نادراً ما كان حاجز أبو حولي مفتوحاً. وقد نشأ هناك ويتذكر الحركة "المستحيلة تقريباً" عبر الحاجز في بداية الألفية الثالثة. ووصفه بأنه "كان حاجزاً للذل".



وتابع: "أتذكر في ذلك الوقت أنني وإخوتي كنا نبيع الملابس. اعتدنا على الخروج في الصباح الباكر جداً للتوجه جنوباً. كانت نقطة التفتيش مفتوحة أحياناً، لكن في طريق العودة، كنا نقضي 8 أو 9 ساعات في المتوسط. وفي بعض الأحيان كان يبقى مغلقاً، وكان الناس يقضون لياليهم في الشوارع".



وأضاف: "ذكريات نقطة التفتيش تلك مؤلمة. تخيلوا 200 إلى 300 سيارة تنتظر عند نقطة التفتيش ليسمح لها الجنود الإسرائيليون بالمرور".



وأدت الحرب بين إسرائيل و"حماس" إلى نزوح كل من العشي والرزي من الشمال إلى مدينة رفح الواقعة في الجنوب.



وقال الرزي: "إذا لم يتعرض منزلنا في مدينة غزة للقصف، أود أن أعود إليه. كيف سأفعل ذلك إذا كانت هناك بوابات ونقاط تفتيش في طريقي؟".



وأضاف: "أكثر من ذلك، كيف نعمل هناك إذا تمكنت من العودة إلى الداخل؟ هل ستتبقى هناك بنية تحتية؟ والطرق التي يمكنني استخدامها؟". وتابع: "أنا معلم. هل ستكون هناك مدارس يمكنني التدريس فيها؟ هل سأتمكن من الوصول إليها؟".