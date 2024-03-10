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تعرف على موعد شهر رمضان في هذه الدول

3/10/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت عدة دول مساء الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأن الإثنين أول أيام شهره الفضيل، وهي.


السعودية وقطر والإمارات والكويت وسوريا وفلسطين ولبنان والبحرين ومصر.

كما أعلنت عدة دول أيضا، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، والإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وهي:

الأردن وسلطنة عمان وإيران وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وتايلند.

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