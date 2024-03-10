تعرف على موعد شهر رمضان في هذه الدول

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت عدة دول مساء الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر
رمضان المبارك، وأن الإثنين أول أيام شهره الفضيل، وهي.
السعودية وقطر والإمارات والكويت وسوريا وفلسطين ولبنان والبحرين ومصر.
كما أعلنت عدة دول أيضا، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، والإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وهي:
الأردن وسلطنة عمان وإيران وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وتايلند.
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